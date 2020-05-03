"التجارة": نرصد متغيرات الأسعار إلكترونيًا ونعاقب المتلاعبين

"الحسين": عبر شاشات تفاعلية تغطي جميع مناطق ومدن المملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وزارة التجارة تستخدم نظامًا إلكترونيًا وشاشات تفاعلية، لرصد ومسح أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كل مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة.

وأضاف، أنه في حال رصد ارتفاع للسعر، يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أي رفع غير مبرر للأسعار.