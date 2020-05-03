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"التجارة": نرصد متغيرات الأسعار إلكترونيًا ونعاقب المتلاعبين

"الحسين": عبر شاشات تفاعلية تغطي جميع مناطق ومدن المملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وزارة التجارة تستخدم نظامًا إلكترونيًا وشاشات تفاعلية، لرصد ومسح أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كل مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة.

وأضاف، أنه في حال رصد ارتفاع للسعر، يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أي رفع غير مبرر للأسعار.

وزارة التجارة أسعار السلع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": نرصد متغيرات الأسعار إلكترونيًا ونعاقب المتلاعبين
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وزارة التجارة تستخدم نظامًا إلكترونيًا وشاشات تفاعلية، لرصد ومسح أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كل مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة.

وأضاف، أنه في حال رصد ارتفاع للسعر، يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أي رفع غير مبرر للأسعار.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:30 PM

"التجارة": نرصد متغيرات الأسعار إلكترونيًا ونعاقب المتلاعبين

"الحسين": عبر شاشات تفاعلية تغطي جميع مناطق ومدن المملكة

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فهد الغبيوي - الرياض
4
1,138

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وزارة التجارة تستخدم نظامًا إلكترونيًا وشاشات تفاعلية، لرصد ومسح أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كل مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة.

وأضاف، أنه في حال رصد ارتفاع للسعر، يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أي رفع غير مبرر للأسعار.

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