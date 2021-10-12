هيئة الاتصالات تُجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية

حذّرت من إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحًا للتسجيل من قِبَل العموم في حال عدم النقل

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، دعوتها لجميع المسجلين لأسماء النطاقات السعودية "التي تنتهي بـ.sa أو السعودية" في المركز السعودي لمعلومات الشبكة، للمبادرة بنقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين؛ وذلك قبل الموعد المحدد لنهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م؛ تفاديًا لإلغاء التسجيل.

وقالت الهيئة: هذا الإعلان يُعد امتدادًا لإطلاق المرحلة الأولى من اعتماد وكلاء التسجيل لأسماء النطاقات السعودية في شهر فبراير الماضي، الذي تَضَمّن اعتماد خمسة وكلاء تسجيلًا لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط التالي: (https://nic.sa/registrars).

وأضافت: إجراءات النقل تتم إلكترونيًّا وفقًا للإجراءات المعلنة مسبقًا، والعملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وأشارت إلى أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق، وجعله متاحًا للتسجيل من قِبَل العموم.

يُذكر أنه قد تم إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز وخدمة تعديل معلومات اسم النطاق؛ بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية؛ وفقًا لخطة المرحلة الانتقالية، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط: (https://nic.sa/ar/registrars/transition-period-announcement).

وتسعى الهيئة -كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية من خلال اعتماد وكلاء التسجيل- إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال أسماء النطاقات، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.