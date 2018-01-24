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خارطة تنبيهات الأرصاد تكتسي بالأصفر.. 8 مناطق في الواجهة

حالات مناخية متفاوتة تبدأ الصباح وتتواصل حتى مساء الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لحالة تقلبات جوية في 8 مناطق، تتواصل حتى مساء اليوم الخميس؛ لتكتسي خريطة "الإنذار المبكر" باللون الأصفر، الذي يرمز إلى تنبيه من احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.

ففي مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران من استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتبدأ الحالة الساعة الثامنة صباحاً، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما نبّهت مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خارطة تنبيهات الأرصاد تكتسي بالأصفر.. 8 مناطق في الواجهة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لحالة تقلبات جوية في 8 مناطق، تتواصل حتى مساء اليوم الخميس؛ لتكتسي خريطة "الإنذار المبكر" باللون الأصفر، الذي يرمز إلى تنبيه من احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.

ففي مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران من استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتبدأ الحالة الساعة الثامنة صباحاً، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما نبّهت مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:30 AM

خارطة تنبيهات الأرصاد تكتسي بالأصفر.. 8 مناطق في الواجهة

حالات مناخية متفاوتة تبدأ الصباح وتتواصل حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,132

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لحالة تقلبات جوية في 8 مناطق، تتواصل حتى مساء اليوم الخميس؛ لتكتسي خريطة "الإنذار المبكر" باللون الأصفر، الذي يرمز إلى تنبيه من احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.

ففي مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران من استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتبدأ الحالة الساعة الثامنة صباحاً، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما نبّهت مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

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