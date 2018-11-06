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خمس مواجهات في انطلاقة الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بـ 5 لقاءات،حيث يستضيف فريق جدة نظيره الطائي على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ولدى جدة الوصيف 19 نقطة في حين الطائي الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويستضيف ملعب نادي الباطن لقاء القيصومة والخليج، حيث يحتلّ القيصومة المرتبة الـ19 برصيد 8 نقاط فيما يحتلّ الخليج المرتبة الـ11 برصيد12 نقطة.

فيما يستقبل الوشم ضيفه الجيل على ملعبه في شقراء، ويأتي الوشم في المركز التاسع برصيد 14 نقطة بينما يأتي الجيل في المركز الـ17 برصيد11 نقطة.


في حين يستضيف ضمك نظيره نجران على ملعبه في خميس مشيط، ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 18 نقطة في المقابل نجران سابعاًبرصيد 16 نقطة

فيما يلتقي النجوم مع نظيره هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بينما هجر صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خمس مواجهات في انطلاقة الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بـ 5 لقاءات،حيث يستضيف فريق جدة نظيره الطائي على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ولدى جدة الوصيف 19 نقطة في حين الطائي الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويستضيف ملعب نادي الباطن لقاء القيصومة والخليج، حيث يحتلّ القيصومة المرتبة الـ19 برصيد 8 نقاط فيما يحتلّ الخليج المرتبة الـ11 برصيد12 نقطة.

فيما يستقبل الوشم ضيفه الجيل على ملعبه في شقراء، ويأتي الوشم في المركز التاسع برصيد 14 نقطة بينما يأتي الجيل في المركز الـ17 برصيد11 نقطة.


في حين يستضيف ضمك نظيره نجران على ملعبه في خميس مشيط، ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 18 نقطة في المقابل نجران سابعاًبرصيد 16 نقطة

فيما يلتقي النجوم مع نظيره هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بينما هجر صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:54 AM

خمس مواجهات في انطلاقة الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بـ 5 لقاءات،حيث يستضيف فريق جدة نظيره الطائي على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ولدى جدة الوصيف 19 نقطة في حين الطائي الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويستضيف ملعب نادي الباطن لقاء القيصومة والخليج، حيث يحتلّ القيصومة المرتبة الـ19 برصيد 8 نقاط فيما يحتلّ الخليج المرتبة الـ11 برصيد12 نقطة.

فيما يستقبل الوشم ضيفه الجيل على ملعبه في شقراء، ويأتي الوشم في المركز التاسع برصيد 14 نقطة بينما يأتي الجيل في المركز الـ17 برصيد11 نقطة.


في حين يستضيف ضمك نظيره نجران على ملعبه في خميس مشيط، ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 18 نقطة في المقابل نجران سابعاًبرصيد 16 نقطة

فيما يلتقي النجوم مع نظيره هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بينما هجر صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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