محافظ جدة يدشن رالي داكار السعودية 2020 السبت المقبل

يمتدّ لأكثر من 7500 كيلومتر عبر صحراء المملكة الواسعة

يدشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، السبت المقبل، رالي داكار السعودية 2020 الذي تستضيفه المملكة.



ويقام للمرة الأولى هذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عامًا في قارتَيْ إفريقيا وأمريكا الجنوبية، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم؛ حيث ينطلق السباق من محافظة جدة نحو الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية، ثم المرور على حائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض.





ثم يتجه الرالي بعد ذلك نحو الغرب في وسط صحراء المملكة، قبل العودة إلى الخلف والمضي باتجاه الشرق إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي، التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في منطقة "القدية".



ويمتد رالي داكار السعودية 2020 على مسافة أكثر من 7500 كيلومتر من صحراء المملكة الواسعة.