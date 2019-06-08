"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض
الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.
"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-08
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
03:04 PM
"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض
الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.