النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
03:04 PM

"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,099

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,395
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,222
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,337
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,043

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة