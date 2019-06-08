"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.