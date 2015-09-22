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"العالم يزداد انقسامًا".. "جوتيريس" يدعو أمريكا والصين إلى التحاور

حذّر من نشوب حرب باردة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة والصين، إلى بدء حوار، محذرًا من عالم يزداد انقسامًا.

وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "جوتيريس": "هذه وصفة للمتاعب، سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون".

وأضاف: "نحن بحاجة للحوار والتفاهم"؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"العالم يزداد انقسامًا".. "جوتيريس" يدعو أمريكا والصين إلى التحاور
سبق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة والصين، إلى بدء حوار، محذرًا من عالم يزداد انقسامًا.

وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "جوتيريس": "هذه وصفة للمتاعب، سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون".

وأضاف: "نحن بحاجة للحوار والتفاهم"؛ وفقًا لـ"رويترز".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
05:24 PM

"العالم يزداد انقسامًا".. "جوتيريس" يدعو أمريكا والصين إلى التحاور

حذّر من نشوب حرب باردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة والصين، إلى بدء حوار، محذرًا من عالم يزداد انقسامًا.

وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "جوتيريس": "هذه وصفة للمتاعب، سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون".

وأضاف: "نحن بحاجة للحوار والتفاهم"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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