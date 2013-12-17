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الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي: إقامة خليجي 25 في العراق

عقدت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعية العمومية العادية، اليوم الخميس، لاتحاد كأس الخليج العربي بحضور رؤساء الاتحادات الخليجيّة لكرة القدم.

وأكدت الجمعية العمومية أن خليجي 25 سيُقام في العراق بعد تلبيته لشروط الاستضافة.

وشددت الجمعية العمومية على أهمية إقامة كأس الخليج في موعدها كما تناول جدول الأعمال إقامة بطولات المنتخبات للفئات السنية بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية.

وشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

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الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي: إقامة خليجي 25 في العراق
سبق

عقدت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعية العمومية العادية، اليوم الخميس، لاتحاد كأس الخليج العربي بحضور رؤساء الاتحادات الخليجيّة لكرة القدم.

وأكدت الجمعية العمومية أن خليجي 25 سيُقام في العراق بعد تلبيته لشروط الاستضافة.

وشددت الجمعية العمومية على أهمية إقامة كأس الخليج في موعدها كما تناول جدول الأعمال إقامة بطولات المنتخبات للفئات السنية بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية.

وشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
12:21 AM

الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي: إقامة خليجي 25 في العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعية العمومية العادية، اليوم الخميس، لاتحاد كأس الخليج العربي بحضور رؤساء الاتحادات الخليجيّة لكرة القدم.

وأكدت الجمعية العمومية أن خليجي 25 سيُقام في العراق بعد تلبيته لشروط الاستضافة.

وشددت الجمعية العمومية على أهمية إقامة كأس الخليج في موعدها كما تناول جدول الأعمال إقامة بطولات المنتخبات للفئات السنية بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية.

وشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

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