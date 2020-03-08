النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غارة أمريكية تقضي على قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

قاد سلسلة هجمات على قواعد الجيش

قتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية المتشددة في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية، اليوم (الأحد).

وأوضحت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس أن بشير محمد محمود الملقب بـ"قرقب"، كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير (شباط)، في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن "محمود" كان مسؤولاً أيضاً عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غارة أمريكية تقضي على قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية
سبق

قتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية المتشددة في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية، اليوم (الأحد).

وأوضحت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس أن بشير محمد محمود الملقب بـ"قرقب"، كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير (شباط)، في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن "محمود" كان مسؤولاً أيضاً عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:37 PM

غارة أمريكية تقضي على قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

قاد سلسلة هجمات على قواعد الجيش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,024

قتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية المتشددة في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية، اليوم (الأحد).

وأوضحت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس أن بشير محمد محمود الملقب بـ"قرقب"، كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير (شباط)، في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن "محمود" كان مسؤولاً أيضاً عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,230

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة