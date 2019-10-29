برلمانية تركية عن مخطط أردوغان: هذا سر دخوله سوريا

قالت: أنقرة لا تهدف إلى تحقيق السلام.. على العكس تمامًا

يخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ ليزعم أن تدخله في سوريا، هدفه تحقيق السلام؛ فيما أكدت برلمانية تركية كردية، أن هدف التدخل التركي هو السماح لعناصر داعش بالدخول لسوريا.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي، عائشة آجار باشاران، تأكيدها أن أنقرة لا تهدف إلى تحقيق السلام في سوريا؛ مؤكدة أن حكومة حزب العدالة والتنمية فتحت حدودها لعبور عناصر تنظيم داعش.

وأكدت أن الأكراد مثلهم مثل غيرهم من الأعراق في هذه الجغرافيا، يكافحون من أجل العيش أحرارًا منذ ألف عام تقريبًا؛ مؤكدة أن القوى الدولية هي من ترسم حدود المنطقة في القرن الأخير، وأنهم يريدون الاستيلاء على حقوق الأكراد في هذه المنطقة.

ولفتت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي، إلى أن هناك محاولات للقضاء على الأكراد من خلال فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وتندلع الحروب والمذابح كل يوم في السنوات الخمس الأخيرة.

وأكدت أن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الحليفين الانتخابيين، يرسمان سياساتهما من خلال عداء الأكراد.