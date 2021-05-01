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"متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال

أكد أنه بالإمكان بدء إعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الدراسات ما زالت مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال.

وقال "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة الإخبارية: هناك دراسات مستمرة على الأطفال، وبوادرها مبشرة، وبداية نتائجها مبشرة.

وأضاف: الدراسات أثبتت أنه بالإمكان البدء بإعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً مع مراجعة اللجان للدراسة والتأكد والاطمئنان على سلامة الناس.

وتابع: متى ما وجدت لجان المتابعة الاطمئنان من المعلومات والأبحاث المتوفرة على إمكانية النزول بالأعمار ستقوم الصحة بإعطاء اللقاح.

وشدد على ضرورة أخذ لقاح "كورونا" للأعمار المتاحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال
سبق

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الدراسات ما زالت مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال.

وقال "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة الإخبارية: هناك دراسات مستمرة على الأطفال، وبوادرها مبشرة، وبداية نتائجها مبشرة.

وأضاف: الدراسات أثبتت أنه بالإمكان البدء بإعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً مع مراجعة اللجان للدراسة والتأكد والاطمئنان على سلامة الناس.

وتابع: متى ما وجدت لجان المتابعة الاطمئنان من المعلومات والأبحاث المتوفرة على إمكانية النزول بالأعمار ستقوم الصحة بإعطاء اللقاح.

وشدد على ضرورة أخذ لقاح "كورونا" للأعمار المتاحة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:46 PM

"متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال

أكد أنه بالإمكان بدء إعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً

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ذياب الشمري - الرياض
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أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الدراسات ما زالت مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال.

وقال "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة الإخبارية: هناك دراسات مستمرة على الأطفال، وبوادرها مبشرة، وبداية نتائجها مبشرة.

وأضاف: الدراسات أثبتت أنه بالإمكان البدء بإعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً مع مراجعة اللجان للدراسة والتأكد والاطمئنان على سلامة الناس.

وتابع: متى ما وجدت لجان المتابعة الاطمئنان من المعلومات والأبحاث المتوفرة على إمكانية النزول بالأعمار ستقوم الصحة بإعطاء اللقاح.

وشدد على ضرورة أخذ لقاح "كورونا" للأعمار المتاحة.

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