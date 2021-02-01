النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شيء لا يصدق.. شاهد 15 كجم فضة فوق رؤوس النساء لهذا السبب

المهرجان يجذب آلاف السياح من الخارج

تنقسم الصين إلى 32 منطقة إدارية وكل منطقة تنقسم إلى 23 مقاطعة وتنقسم كل مقاطعة لمجموعة قرى ومدن.

وفي مقاطعة ليشان، وتحديدًا في قرية شينجيانغ يعيش شعب المیاو الذي يقيم مهرجانًا غريبًا للاحتفال السنوي بالعام الجديد ويسمى "مھرجان غوانغ"، ويقام حسب اعتقادهم كل 13 عامًا، وفيه تسیر نساء المیاو في مواكب بعباءاتھن التقلیدیة وحلیھن الفضية، وتظهر فيه النساء وهن يزين أنفسھن بالكثير من الفضة تصل أوزانھا ما بين 10 إلى 15 كجم، ويجذب السياح من داخل الصين وآسيا.

وبهذه الطريقة كلما كانت الفضة أكثر وأثقل كلما كان ذلك المكان الأفضل لإظھار جمالھن وثروتھن، وتظھر الخواتم والأطواق والأقراط، ومن حلي المیاو الفضية أيضًا التیاجان والقرون والأمشاط والمعلقات.

ومع تطور تقنيات الحياكة والحفر والنحت في صنع ھذه الحلي الفضية بنقوش تعتمد في معظمھا على الحيوانات والنباتات مثل التنين والعنقاء والزھور والطیور النابضة بالحياة والروعة.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

اعلان
شيء لا يصدق.. شاهد 15 كجم فضة فوق رؤوس النساء لهذا السبب
سبق

تنقسم الصين إلى 32 منطقة إدارية وكل منطقة تنقسم إلى 23 مقاطعة وتنقسم كل مقاطعة لمجموعة قرى ومدن.

وفي مقاطعة ليشان، وتحديدًا في قرية شينجيانغ يعيش شعب المیاو الذي يقيم مهرجانًا غريبًا للاحتفال السنوي بالعام الجديد ويسمى "مھرجان غوانغ"، ويقام حسب اعتقادهم كل 13 عامًا، وفيه تسیر نساء المیاو في مواكب بعباءاتھن التقلیدیة وحلیھن الفضية، وتظهر فيه النساء وهن يزين أنفسھن بالكثير من الفضة تصل أوزانھا ما بين 10 إلى 15 كجم، ويجذب السياح من داخل الصين وآسيا.

وبهذه الطريقة كلما كانت الفضة أكثر وأثقل كلما كان ذلك المكان الأفضل لإظھار جمالھن وثروتھن، وتظھر الخواتم والأطواق والأقراط، ومن حلي المیاو الفضية أيضًا التیاجان والقرون والأمشاط والمعلقات.

ومع تطور تقنيات الحياكة والحفر والنحت في صنع ھذه الحلي الفضية بنقوش تعتمد في معظمھا على الحيوانات والنباتات مثل التنين والعنقاء والزھور والطیور النابضة بالحياة والروعة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
06:12 PM

شيء لا يصدق.. شاهد 15 كجم فضة فوق رؤوس النساء لهذا السبب

المهرجان يجذب آلاف السياح من الخارج

A A A
خالد خليل - الرياض
0
727

تنقسم الصين إلى 32 منطقة إدارية وكل منطقة تنقسم إلى 23 مقاطعة وتنقسم كل مقاطعة لمجموعة قرى ومدن.

وفي مقاطعة ليشان، وتحديدًا في قرية شينجيانغ يعيش شعب المیاو الذي يقيم مهرجانًا غريبًا للاحتفال السنوي بالعام الجديد ويسمى "مھرجان غوانغ"، ويقام حسب اعتقادهم كل 13 عامًا، وفيه تسیر نساء المیاو في مواكب بعباءاتھن التقلیدیة وحلیھن الفضية، وتظهر فيه النساء وهن يزين أنفسھن بالكثير من الفضة تصل أوزانھا ما بين 10 إلى 15 كجم، ويجذب السياح من داخل الصين وآسيا.

وبهذه الطريقة كلما كانت الفضة أكثر وأثقل كلما كان ذلك المكان الأفضل لإظھار جمالھن وثروتھن، وتظھر الخواتم والأطواق والأقراط، ومن حلي المیاو الفضية أيضًا التیاجان والقرون والأمشاط والمعلقات.

ومع تطور تقنيات الحياكة والحفر والنحت في صنع ھذه الحلي الفضية بنقوش تعتمد في معظمھا على الحيوانات والنباتات مثل التنين والعنقاء والزھور والطیور النابضة بالحياة والروعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,259
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة