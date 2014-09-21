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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:21 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.

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