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"السعودية للكهرباء": أحمال العيد 255 ميجاوات في منى.. ولا بلاغات مؤثرة في الشبكة

"العمري": الخطة التشغيلية الكهربائية تسير وفق ما خُطط لها

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط لها، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وأوضح أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت اليوم "عيد الأضحى المبارك" نحو 255 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 3680 ميجاوات. مبينًا أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعية تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها؛ وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. مبينًا أن خطة هذا العام اشتملت على مرتكزات عدة، منها: الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/ 110 كيلو فولت، وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

وأفاد المشرف العام على الخطة الكهربائية في الحج بأن "السعودية للكهرباء" لم تتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعيًّا جدًّا، وأن عدد البلاغات بشكل عام انخفض اليوم في المشاعر المقدسة ليصل إلى 38 بلاغًا فقط، كان منها سبعة بلاغات تخص الشركة.

ولفت العمري إلى أن الشركة وموظفيها يلتزمون بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي، وقيادة مركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر حفاظًا على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. وأشار إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك طرق مداخل الحج، بجانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال بهذه الشبكات، وتعزيز شبكة التوزيع بالمواقع كافة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": أحمال العيد 255 ميجاوات في منى.. ولا بلاغات مؤثرة في الشبكة
سبق

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط لها، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وأوضح أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت اليوم "عيد الأضحى المبارك" نحو 255 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 3680 ميجاوات. مبينًا أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعية تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها؛ وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. مبينًا أن خطة هذا العام اشتملت على مرتكزات عدة، منها: الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/ 110 كيلو فولت، وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

وأفاد المشرف العام على الخطة الكهربائية في الحج بأن "السعودية للكهرباء" لم تتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعيًّا جدًّا، وأن عدد البلاغات بشكل عام انخفض اليوم في المشاعر المقدسة ليصل إلى 38 بلاغًا فقط، كان منها سبعة بلاغات تخص الشركة.

ولفت العمري إلى أن الشركة وموظفيها يلتزمون بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي، وقيادة مركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر حفاظًا على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. وأشار إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك طرق مداخل الحج، بجانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال بهذه الشبكات، وتعزيز شبكة التوزيع بالمواقع كافة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:01 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

"السعودية للكهرباء": أحمال العيد 255 ميجاوات في منى.. ولا بلاغات مؤثرة في الشبكة

"العمري": الخطة التشغيلية الكهربائية تسير وفق ما خُطط لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط لها، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وأوضح أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت اليوم "عيد الأضحى المبارك" نحو 255 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 3680 ميجاوات. مبينًا أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعية تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها؛ وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. مبينًا أن خطة هذا العام اشتملت على مرتكزات عدة، منها: الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/ 110 كيلو فولت، وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

وأفاد المشرف العام على الخطة الكهربائية في الحج بأن "السعودية للكهرباء" لم تتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعيًّا جدًّا، وأن عدد البلاغات بشكل عام انخفض اليوم في المشاعر المقدسة ليصل إلى 38 بلاغًا فقط، كان منها سبعة بلاغات تخص الشركة.

ولفت العمري إلى أن الشركة وموظفيها يلتزمون بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي، وقيادة مركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر حفاظًا على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. وأشار إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك طرق مداخل الحج، بجانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال بهذه الشبكات، وتعزيز شبكة التوزيع بالمواقع كافة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.

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