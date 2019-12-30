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"وصول".. 13 منطقة يغطيها برنامج دعم نقل السعوديات في القطاع الخاص

يهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يغطي 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج "وصول"، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج "وصول"؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات؛ في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج: تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج وصول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وصول".. 13 منطقة يغطيها برنامج دعم نقل السعوديات في القطاع الخاص
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يغطي 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج "وصول"، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج "وصول"؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات؛ في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج: تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:51 AM

"وصول".. 13 منطقة يغطيها برنامج دعم نقل السعوديات في القطاع الخاص

يهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يغطي 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج "وصول"، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج "وصول"؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات؛ في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج: تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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