الاستعداد لانطلاق تمرين "الصداقة" بين القوات السعودية والأمريكية

يهدف لتوحيد إجراءات التخطيط المشترك وتطوير عمليات القيادة والسيطرة

ينطلق الأسبوع المقبل تمرين "الصداقة 4" 2018، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي. ويأتي هذا التمرين لتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين القوتين، ولتعزيز التنسيق المشترك، ورفع الكفاءة القتالية، وتعزيز التعامل وإجراءات التنسيق بين الجانبين.

ويهدف التمرين إلى توحيد إجراءات التخطيط المشترك، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة، والقتال في ظروف الحروب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية، وباستخدام منظومة الأسلحة المشتركة.