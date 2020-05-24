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"أجواء العيد الروحانية".. مشاهد تصدح بتكبيرات من سماء 90 ألف مسجد بالمملكة

تعميم بالسماح بترديدها عبر مكبرات الصوت دون إقامة الصلاة تطبيقًا للاحترازات

صدحت مكبرات الصوت الخارجية بأكثر من ٩٠ ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، بعد أن منّ الله على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بإتمام شهر الصوم بأجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، رغم غلق المساجد مؤقتًا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية بسبب جائحة كورونا؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

وقد بادر مؤذّنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد؛ عملًا بالتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مؤخرًا لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية، والذي جاء إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

يشار إلى أن التعميم الصادر في هذا الشأن نصّ على التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

عيد الفطر

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"أجواء العيد الروحانية".. مشاهد تصدح بتكبيرات من سماء 90 ألف مسجد بالمملكة
سبق

صدحت مكبرات الصوت الخارجية بأكثر من ٩٠ ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، بعد أن منّ الله على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بإتمام شهر الصوم بأجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، رغم غلق المساجد مؤقتًا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية بسبب جائحة كورونا؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

وقد بادر مؤذّنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد؛ عملًا بالتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مؤخرًا لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية، والذي جاء إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

يشار إلى أن التعميم الصادر في هذا الشأن نصّ على التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:13 AM

"أجواء العيد الروحانية".. مشاهد تصدح بتكبيرات من سماء 90 ألف مسجد بالمملكة

تعميم بالسماح بترديدها عبر مكبرات الصوت دون إقامة الصلاة تطبيقًا للاحترازات

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عبدالله العنزي - الرياض
0
3,258

صدحت مكبرات الصوت الخارجية بأكثر من ٩٠ ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، بعد أن منّ الله على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بإتمام شهر الصوم بأجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، رغم غلق المساجد مؤقتًا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية بسبب جائحة كورونا؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

وقد بادر مؤذّنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد؛ عملًا بالتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مؤخرًا لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية، والذي جاء إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

يشار إلى أن التعميم الصادر في هذا الشأن نصّ على التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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