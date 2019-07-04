911 يساهم في نقل مواطنة مريضة بالسمنة من منزلها للمستشفى

ساهم المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في مساعدة مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كجم بنقلها من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في محافظة جدة.
وكان المركز قد تلقى بلاغ طلب المساعدة، وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.
ساهم المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في مساعدة مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كجم بنقلها من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في محافظة جدة.
وكان المركز قد تلقى بلاغ طلب المساعدة، وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.
ساهم المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في مساعدة مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كجم بنقلها من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في محافظة جدة.
وكان المركز قد تلقى بلاغ طلب المساعدة، وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.
ساهم المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في مساعدة مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كجم بنقلها من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في محافظة جدة.
وكان المركز قد تلقى بلاغ طلب المساعدة، وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.