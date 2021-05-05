ولي عهد أبوظبي: بحثت مع أخي محمد بن سلمان العلاقات التي نمضي فيها معًا بقوة

قال مغردًا: تبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.