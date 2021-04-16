النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال

تضم 10 باكستانيين وهنوداً وبنجلاديشيين وضُبطت بحوزتهم أموال ومصوغات ذهبية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة -بفضل الله- من كشف شبكتَيْن إجراميتَيْن، إحداهما مكوَّنة من (6) مقيمين من الجنسيتَيْن الباكستانية والهندية، على ارتباطٍ بشخصَيْن آخرَيْن خارج المملكة، والأخرى مكوَّنة من (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ وفّرت وسائل وشرائح الاتصال، نفّذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية؛ ما مكّنهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تمّ القبض عليهم في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1.500.000) ريال، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40.000) ريال، ومصوغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة -بفضل الله- من كشف شبكتَيْن إجراميتَيْن، إحداهما مكوَّنة من (6) مقيمين من الجنسيتَيْن الباكستانية والهندية، على ارتباطٍ بشخصَيْن آخرَيْن خارج المملكة، والأخرى مكوَّنة من (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ وفّرت وسائل وشرائح الاتصال، نفّذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية؛ ما مكّنهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تمّ القبض عليهم في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1.500.000) ريال، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40.000) ريال، ومصوغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:25 PM

الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال

تضم 10 باكستانيين وهنوداً وبنجلاديشيين وضُبطت بحوزتهم أموال ومصوغات ذهبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,982

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة -بفضل الله- من كشف شبكتَيْن إجراميتَيْن، إحداهما مكوَّنة من (6) مقيمين من الجنسيتَيْن الباكستانية والهندية، على ارتباطٍ بشخصَيْن آخرَيْن خارج المملكة، والأخرى مكوَّنة من (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ وفّرت وسائل وشرائح الاتصال، نفّذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية؛ ما مكّنهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تمّ القبض عليهم في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1.500.000) ريال، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40.000) ريال، ومصوغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,048
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة