النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية نجران" تواصل استقبال طلبات القبول للدبلوم الصباحي والمسائي

لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية وما يعادلها

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص: الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية، والتسويق، والقوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقنية نجران" تواصل استقبال طلبات القبول للدبلوم الصباحي والمسائي
سبق

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص: الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية، والتسويق، والقوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:48 PM

"تقنية نجران" تواصل استقبال طلبات القبول للدبلوم الصباحي والمسائي

لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية وما يعادلها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
163

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص: الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية، والتسويق، والقوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,418
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,712

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة