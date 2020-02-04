النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم سراة عبيدة" يكرم المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

رعى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، حفل تكريم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي في تعليم سراة عبيدة للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة.

بدأ الحفل الذي قدمه الطالب عبدالرحمن محمد آل دهامر، بعرض مرئي ثم النشيد الوطني تلاه آيات عطره من كتاب الله الكريم، عقب ذلك قدم مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمحافظ والحضور الكرام وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.

ووجه العلكمي نصائح تربوية للطلاب تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، كما شكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة في الحفل.

ودعا الله لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار ولجنونا البواسل بالثبات والنصر، كما قدم شكره وتقديره للداعم الرسمي لهذا الحفل (شركة كارديال) على ما قدموه من دعم سخي لهذه الفئة الغالية التي تستحق بلا شك مثل هذا التكريم والاحتفاء.

عقب ذلك شاهد الحضور فقرة (رسائل للطلاب المتفوقين) واستمعوا لقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر عبدالله آل مصلح مدير الإشراف التربوي بالإدارة، بعدها ألقى الطالب باسل سعد آل زخنون كلمة الطلاب المتفوقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للطلاب المتفوقين، ثم المسيرة التي وقف فيها الحضور تكريمًا لهؤلاء الطلبة محيين إياهم ورافعين هممهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الطلاب على تفوقهم الدراسي مباركًا لهم ولأسرهم هذا التميز الذي نالوا من أجله هذا التكريم المستحق، كما شكر للتعليم دوره البارز في دعم هذه الفئة.

تعليم سراة عبيدة سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم سراة عبيدة" يكرم المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي
سبق

رعى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، حفل تكريم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي في تعليم سراة عبيدة للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة.

بدأ الحفل الذي قدمه الطالب عبدالرحمن محمد آل دهامر، بعرض مرئي ثم النشيد الوطني تلاه آيات عطره من كتاب الله الكريم، عقب ذلك قدم مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمحافظ والحضور الكرام وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.

ووجه العلكمي نصائح تربوية للطلاب تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، كما شكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة في الحفل.

ودعا الله لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار ولجنونا البواسل بالثبات والنصر، كما قدم شكره وتقديره للداعم الرسمي لهذا الحفل (شركة كارديال) على ما قدموه من دعم سخي لهذه الفئة الغالية التي تستحق بلا شك مثل هذا التكريم والاحتفاء.

عقب ذلك شاهد الحضور فقرة (رسائل للطلاب المتفوقين) واستمعوا لقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر عبدالله آل مصلح مدير الإشراف التربوي بالإدارة، بعدها ألقى الطالب باسل سعد آل زخنون كلمة الطلاب المتفوقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للطلاب المتفوقين، ثم المسيرة التي وقف فيها الحضور تكريمًا لهؤلاء الطلبة محيين إياهم ورافعين هممهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الطلاب على تفوقهم الدراسي مباركًا لهم ولأسرهم هذا التميز الذي نالوا من أجله هذا التكريم المستحق، كما شكر للتعليم دوره البارز في دعم هذه الفئة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
02:15 PM

"تعليم سراة عبيدة" يكرم المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
0
133

رعى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، حفل تكريم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي في تعليم سراة عبيدة للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة.

بدأ الحفل الذي قدمه الطالب عبدالرحمن محمد آل دهامر، بعرض مرئي ثم النشيد الوطني تلاه آيات عطره من كتاب الله الكريم، عقب ذلك قدم مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمحافظ والحضور الكرام وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.

ووجه العلكمي نصائح تربوية للطلاب تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، كما شكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة في الحفل.

ودعا الله لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار ولجنونا البواسل بالثبات والنصر، كما قدم شكره وتقديره للداعم الرسمي لهذا الحفل (شركة كارديال) على ما قدموه من دعم سخي لهذه الفئة الغالية التي تستحق بلا شك مثل هذا التكريم والاحتفاء.

عقب ذلك شاهد الحضور فقرة (رسائل للطلاب المتفوقين) واستمعوا لقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر عبدالله آل مصلح مدير الإشراف التربوي بالإدارة، بعدها ألقى الطالب باسل سعد آل زخنون كلمة الطلاب المتفوقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للطلاب المتفوقين، ثم المسيرة التي وقف فيها الحضور تكريمًا لهؤلاء الطلبة محيين إياهم ورافعين هممهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الطلاب على تفوقهم الدراسي مباركًا لهم ولأسرهم هذا التميز الذي نالوا من أجله هذا التكريم المستحق، كما شكر للتعليم دوره البارز في دعم هذه الفئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,450

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة