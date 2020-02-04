"تعليم سراة عبيدة" يكرم المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

رعى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، حفل تكريم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي في تعليم سراة عبيدة للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة.



بدأ الحفل الذي قدمه الطالب عبدالرحمن محمد آل دهامر، بعرض مرئي ثم النشيد الوطني تلاه آيات عطره من كتاب الله الكريم، عقب ذلك قدم مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمحافظ والحضور الكرام وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.



ووجه العلكمي نصائح تربوية للطلاب تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، كما شكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة في الحفل.



ودعا الله لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار ولجنونا البواسل بالثبات والنصر، كما قدم شكره وتقديره للداعم الرسمي لهذا الحفل (شركة كارديال) على ما قدموه من دعم سخي لهذه الفئة الغالية التي تستحق بلا شك مثل هذا التكريم والاحتفاء.



عقب ذلك شاهد الحضور فقرة (رسائل للطلاب المتفوقين) واستمعوا لقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر عبدالله آل مصلح مدير الإشراف التربوي بالإدارة، بعدها ألقى الطالب باسل سعد آل زخنون كلمة الطلاب المتفوقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للطلاب المتفوقين، ثم المسيرة التي وقف فيها الحضور تكريمًا لهؤلاء الطلبة محيين إياهم ورافعين هممهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد.



عقب ذلك ألقى راعي الحفل كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الطلاب على تفوقهم الدراسي مباركًا لهم ولأسرهم هذا التميز الذي نالوا من أجله هذا التكريم المستحق، كما شكر للتعليم دوره البارز في دعم هذه الفئة.