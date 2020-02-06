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مستشفى الشرائع بمكة.. الانتهاء قاب قوسين أو أدنى و"سبق" ترصد

طال انتظاره على مدى 20 سنة مضت والموعد منتصف 2021

من المتوقع الانتهاء من مشروع مستشفى الشرائع، أو كما يُعرف بمستشفى شرق مكة، الذي طال انتظاره على مدى عشرين سنة مضت، في منتصف عام 2021، وهو موعد لا بأس به في ظل الوعود السابقة.

وقد سَبَق هذا الموعد؛ موعد سابق، حيث كان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 1440، قبل أن تمدد وزارة الصحة العقد حتى منتصف عام 2021م، وسط تذمر عدد من السكان من بطء تنفيذ المشروع، دون معرفة الأسباب، بالرغم من أن المنطقة المستهدفة يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتنتظر على أحرّ من الجمر لافتتاح المستشفى؛ لكي يكفيهم عناء ومشقة الانتظار والطوابير في مستشفيات العاصمة المقدسة، التي هي الأخرى تزدحم بالزوار والمعتمرين.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية في مشروع مستشفى الشرائع بمكة المكرمة، وتُظهر الصور البدء في تنفيذ الأعمال الخارجية للمستشفى، في حين لم يتم تجهيز المساحات المحيطة به، وكذلك الطرق المؤدية إليه، ولم يتبقّ سوى 480 يوماً على انتهاء الموعد الجديد المحدد للانتهاء من المستشفى.

يُشار إلى أن مشروع مستشفى الشرائع، الذي لم يرَ النور بعد، يتكوّن من المبنى الرئيس بمساحة بلغت 97670م2، ومبنى الخدمات ومبنى ترفيهي يتسع لـ500 شخص، والحضانة تستوعب 500 طفل، إضافة إلى أن الإسكان يتكون من 94 فيلا، و106 غرف "عزاب" مفردة، 369 غرفة "عازبات" مفردة، و124 وحدة مكوّنة من ثلاث غرف، 139 وحدة مكوّنة من غرفتين، فيما يتكون قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه من 60 سريرًا، والمسجد يتسع لـ300 مصلّ، والعيادات الخارجية 98 عيادة، والعناية المركزة 64 سريرًا، وقسم الحروق 16 سريرًا، وعيادات خارجية 93، وأسرّة التنويم 412 سريرًا، وأخيرًا 92 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال ومن دون حضانات.

مستشفى الشرائع مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الشرائع بمكة.. الانتهاء قاب قوسين أو أدنى و"سبق" ترصد
سبق

من المتوقع الانتهاء من مشروع مستشفى الشرائع، أو كما يُعرف بمستشفى شرق مكة، الذي طال انتظاره على مدى عشرين سنة مضت، في منتصف عام 2021، وهو موعد لا بأس به في ظل الوعود السابقة.

وقد سَبَق هذا الموعد؛ موعد سابق، حيث كان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 1440، قبل أن تمدد وزارة الصحة العقد حتى منتصف عام 2021م، وسط تذمر عدد من السكان من بطء تنفيذ المشروع، دون معرفة الأسباب، بالرغم من أن المنطقة المستهدفة يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتنتظر على أحرّ من الجمر لافتتاح المستشفى؛ لكي يكفيهم عناء ومشقة الانتظار والطوابير في مستشفيات العاصمة المقدسة، التي هي الأخرى تزدحم بالزوار والمعتمرين.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية في مشروع مستشفى الشرائع بمكة المكرمة، وتُظهر الصور البدء في تنفيذ الأعمال الخارجية للمستشفى، في حين لم يتم تجهيز المساحات المحيطة به، وكذلك الطرق المؤدية إليه، ولم يتبقّ سوى 480 يوماً على انتهاء الموعد الجديد المحدد للانتهاء من المستشفى.

يُشار إلى أن مشروع مستشفى الشرائع، الذي لم يرَ النور بعد، يتكوّن من المبنى الرئيس بمساحة بلغت 97670م2، ومبنى الخدمات ومبنى ترفيهي يتسع لـ500 شخص، والحضانة تستوعب 500 طفل، إضافة إلى أن الإسكان يتكون من 94 فيلا، و106 غرف "عزاب" مفردة، 369 غرفة "عازبات" مفردة، و124 وحدة مكوّنة من ثلاث غرف، 139 وحدة مكوّنة من غرفتين، فيما يتكون قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه من 60 سريرًا، والمسجد يتسع لـ300 مصلّ، والعيادات الخارجية 98 عيادة، والعناية المركزة 64 سريرًا، وقسم الحروق 16 سريرًا، وعيادات خارجية 93، وأسرّة التنويم 412 سريرًا، وأخيرًا 92 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال ومن دون حضانات.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:23 PM

مستشفى الشرائع بمكة.. الانتهاء قاب قوسين أو أدنى و"سبق" ترصد

طال انتظاره على مدى 20 سنة مضت والموعد منتصف 2021

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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من المتوقع الانتهاء من مشروع مستشفى الشرائع، أو كما يُعرف بمستشفى شرق مكة، الذي طال انتظاره على مدى عشرين سنة مضت، في منتصف عام 2021، وهو موعد لا بأس به في ظل الوعود السابقة.

وقد سَبَق هذا الموعد؛ موعد سابق، حيث كان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 1440، قبل أن تمدد وزارة الصحة العقد حتى منتصف عام 2021م، وسط تذمر عدد من السكان من بطء تنفيذ المشروع، دون معرفة الأسباب، بالرغم من أن المنطقة المستهدفة يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتنتظر على أحرّ من الجمر لافتتاح المستشفى؛ لكي يكفيهم عناء ومشقة الانتظار والطوابير في مستشفيات العاصمة المقدسة، التي هي الأخرى تزدحم بالزوار والمعتمرين.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية في مشروع مستشفى الشرائع بمكة المكرمة، وتُظهر الصور البدء في تنفيذ الأعمال الخارجية للمستشفى، في حين لم يتم تجهيز المساحات المحيطة به، وكذلك الطرق المؤدية إليه، ولم يتبقّ سوى 480 يوماً على انتهاء الموعد الجديد المحدد للانتهاء من المستشفى.

يُشار إلى أن مشروع مستشفى الشرائع، الذي لم يرَ النور بعد، يتكوّن من المبنى الرئيس بمساحة بلغت 97670م2، ومبنى الخدمات ومبنى ترفيهي يتسع لـ500 شخص، والحضانة تستوعب 500 طفل، إضافة إلى أن الإسكان يتكون من 94 فيلا، و106 غرف "عزاب" مفردة، 369 غرفة "عازبات" مفردة، و124 وحدة مكوّنة من ثلاث غرف، 139 وحدة مكوّنة من غرفتين، فيما يتكون قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه من 60 سريرًا، والمسجد يتسع لـ300 مصلّ، والعيادات الخارجية 98 عيادة، والعناية المركزة 64 سريرًا، وقسم الحروق 16 سريرًا، وعيادات خارجية 93، وأسرّة التنويم 412 سريرًا، وأخيرًا 92 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال ومن دون حضانات.

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