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"نقلي" يستعرض تفاصيل أول فيلم سعودي مصري مشترك في الرسوم المتحركة

"الفارس والأميرة" سيُعرض خلال افتتاح مهرجان الجونة في ٢٣ سبتمبر القادم

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة، المنتجَ السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، الذي قدّم نبذة مختصرة عن إنتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان "الفارس والأميرة".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في ٢٣ سبتمبر القادم، المصادف لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد "نقلي"، عُمق العلاقات السعودية المصرية، والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة؛ مُنَوّهًا بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقلي" يستعرض تفاصيل أول فيلم سعودي مصري مشترك في الرسوم المتحركة
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة، المنتجَ السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، الذي قدّم نبذة مختصرة عن إنتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان "الفارس والأميرة".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في ٢٣ سبتمبر القادم، المصادف لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد "نقلي"، عُمق العلاقات السعودية المصرية، والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة؛ مُنَوّهًا بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:31 PM

"نقلي" يستعرض تفاصيل أول فيلم سعودي مصري مشترك في الرسوم المتحركة

"الفارس والأميرة" سيُعرض خلال افتتاح مهرجان الجونة في ٢٣ سبتمبر القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة، المنتجَ السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، الذي قدّم نبذة مختصرة عن إنتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان "الفارس والأميرة".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في ٢٣ سبتمبر القادم، المصادف لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد "نقلي"، عُمق العلاقات السعودية المصرية، والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة؛ مُنَوّهًا بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.

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