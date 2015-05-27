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فيديو غريب.. شاهد ما حدث للدراجات النارية لحظة شحنها بالكهرباء

لم ترد أنباء عن إصابات.. والشرطة تحقق في الحادث

في كراج بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ترك أصحاب هذه الدراجات النارية التي تعمل بالكهرباء، مركباتهم من أجل شحنها؛ لكن كاميرات المراقبة كشفت عن حادث غريب وقع لهذه الدراجات.

وحسب موقع "إيتم فيكس" للفيديوهات، وقع الحادث الغريب يوم 23 مايو الجاري، في كراج بمدينة نانتونغ في مقاطعة جيانغسو.

يُظهر الفيديو الغريب، دخانًا كثيفًا ينبعث من دراجة كهربائية تم شحنها، وينتشر الدخان في المكان كله حتى يمنع الرؤية تمامًا، وفجأة انفجرت إحدى الدراجات، وتلا ذلك انبعاث المزيد من الدخان والمزيد من الانفجارات، التي تسببت في احتراق جميع الدراجات.

وقد وصل رجال الإطفاء إلى الكراج بعد إطلاق الإنذار الآلي، وتمكنوا من إخماد الحريق، لكن بعد أن احترقت الدراجات.

وحسب وسائل إعلام محلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

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فيديو غريب.. شاهد ما حدث للدراجات النارية لحظة شحنها بالكهرباء
سبق

في كراج بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ترك أصحاب هذه الدراجات النارية التي تعمل بالكهرباء، مركباتهم من أجل شحنها؛ لكن كاميرات المراقبة كشفت عن حادث غريب وقع لهذه الدراجات.

وحسب موقع "إيتم فيكس" للفيديوهات، وقع الحادث الغريب يوم 23 مايو الجاري، في كراج بمدينة نانتونغ في مقاطعة جيانغسو.

يُظهر الفيديو الغريب، دخانًا كثيفًا ينبعث من دراجة كهربائية تم شحنها، وينتشر الدخان في المكان كله حتى يمنع الرؤية تمامًا، وفجأة انفجرت إحدى الدراجات، وتلا ذلك انبعاث المزيد من الدخان والمزيد من الانفجارات، التي تسببت في احتراق جميع الدراجات.

وقد وصل رجال الإطفاء إلى الكراج بعد إطلاق الإنذار الآلي، وتمكنوا من إخماد الحريق، لكن بعد أن احترقت الدراجات.

وحسب وسائل إعلام محلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:40 PM

فيديو غريب.. شاهد ما حدث للدراجات النارية لحظة شحنها بالكهرباء

لم ترد أنباء عن إصابات.. والشرطة تحقق في الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
6,131

في كراج بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ترك أصحاب هذه الدراجات النارية التي تعمل بالكهرباء، مركباتهم من أجل شحنها؛ لكن كاميرات المراقبة كشفت عن حادث غريب وقع لهذه الدراجات.

وحسب موقع "إيتم فيكس" للفيديوهات، وقع الحادث الغريب يوم 23 مايو الجاري، في كراج بمدينة نانتونغ في مقاطعة جيانغسو.

يُظهر الفيديو الغريب، دخانًا كثيفًا ينبعث من دراجة كهربائية تم شحنها، وينتشر الدخان في المكان كله حتى يمنع الرؤية تمامًا، وفجأة انفجرت إحدى الدراجات، وتلا ذلك انبعاث المزيد من الدخان والمزيد من الانفجارات، التي تسببت في احتراق جميع الدراجات.

وقد وصل رجال الإطفاء إلى الكراج بعد إطلاق الإنذار الآلي، وتمكنوا من إخماد الحريق، لكن بعد أن احترقت الدراجات.

وحسب وسائل إعلام محلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

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