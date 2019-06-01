وادي الفرع.. اللجنة المنظِّمة للاحتفال بعيد الفطر تُنهي تجهيزاتها

تحت شعار "العيد يجمعنا"

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات محافظة وادي الفرع بعيد الفطر جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك تحت شعار "العيد يجمعنا". وستُقام الاحتفالات تحت رعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد ال مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

وقالت اللجنة المنظمة إن فعاليات العيد هذا العام ستكون بمدخل قرية الفقير الرئيسي، وستكون -بمشيئة الله تعالى- مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير، يجمع أهالي وأبناء المحافظة. وسيتخلل الحفل فقرات، تحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي، كذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية.

وقدمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ محافظة وادي الفرع على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولرئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي؛ لما تبذله البلدية من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل، وللإدارات الحكومية كافة المشاركة، ورجال الأعمال الداعمين.