النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وادي الفرع.. اللجنة المنظِّمة للاحتفال بعيد الفطر تُنهي تجهيزاتها

تحت شعار "العيد يجمعنا"

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات محافظة وادي الفرع بعيد الفطر جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك تحت شعار "العيد يجمعنا". وستُقام الاحتفالات تحت رعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد ال مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

وقالت اللجنة المنظمة إن فعاليات العيد هذا العام ستكون بمدخل قرية الفقير الرئيسي، وستكون -بمشيئة الله تعالى- مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير، يجمع أهالي وأبناء المحافظة. وسيتخلل الحفل فقرات، تحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي، كذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية.

وقدمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ محافظة وادي الفرع على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولرئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي؛ لما تبذله البلدية من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل، وللإدارات الحكومية كافة المشاركة، ورجال الأعمال الداعمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وادي الفرع.. اللجنة المنظِّمة للاحتفال بعيد الفطر تُنهي تجهيزاتها
سبق

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات محافظة وادي الفرع بعيد الفطر جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك تحت شعار "العيد يجمعنا". وستُقام الاحتفالات تحت رعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد ال مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

وقالت اللجنة المنظمة إن فعاليات العيد هذا العام ستكون بمدخل قرية الفقير الرئيسي، وستكون -بمشيئة الله تعالى- مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير، يجمع أهالي وأبناء المحافظة. وسيتخلل الحفل فقرات، تحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي، كذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية.

وقدمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ محافظة وادي الفرع على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولرئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي؛ لما تبذله البلدية من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل، وللإدارات الحكومية كافة المشاركة، ورجال الأعمال الداعمين.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:26 PM

وادي الفرع.. اللجنة المنظِّمة للاحتفال بعيد الفطر تُنهي تجهيزاتها

تحت شعار "العيد يجمعنا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
431

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات محافظة وادي الفرع بعيد الفطر جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك تحت شعار "العيد يجمعنا". وستُقام الاحتفالات تحت رعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد ال مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

وقالت اللجنة المنظمة إن فعاليات العيد هذا العام ستكون بمدخل قرية الفقير الرئيسي، وستكون -بمشيئة الله تعالى- مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير، يجمع أهالي وأبناء المحافظة. وسيتخلل الحفل فقرات، تحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي، كذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية.

وقدمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ محافظة وادي الفرع على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولرئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي؛ لما تبذله البلدية من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل، وللإدارات الحكومية كافة المشاركة، ورجال الأعمال الداعمين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة