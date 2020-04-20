باكستان: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 176 حالة

بعد وفاة 17 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في باكستان إلى 176 حالة وفاة، بعد وفاة 17 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس قد ارتفعت إلى 8418 حالة، تماثلت منها 1970 حالة للشفاء، ولا تزال 6272 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وبيّن المركز أن من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في باكستان توجد 3721 حالة في إقليم البنجاب، و2537 حالة في إقليم السند، و1235 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و432 حالة في إقليم بلوشستان و263 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و49 حالة في إقليم كشمير الحرة و176 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.