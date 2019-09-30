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القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى تأسيس بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيّده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى تأسيس بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيّده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:03 AM

القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى تأسيس بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيّده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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