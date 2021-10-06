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وفاة الأديب عبدالله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاماً

شغل مناصب عدة منها الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي

تُوفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس؛ عن عمر يناهز 92 عاماً.

وكتب نجله إدريس الدريس، عبر حسابه في تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي.

الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.

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وفاة الأديب عبدالله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاماً
سبق

تُوفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس؛ عن عمر يناهز 92 عاماً.

وكتب نجله إدريس الدريس، عبر حسابه في تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي.

الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
12:37 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
02:15 PM

وفاة الأديب عبدالله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاماً

شغل مناصب عدة منها الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفي صباح اليوم الأديب عبدالله بن إدريس؛ عن عمر يناهز 92 عاماً.

وكتب نجله إدريس الدريس، عبر حسابه في تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي.

الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.

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