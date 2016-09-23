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"القاسم": اليوم الوطني مسيرة بناء وتطلعات قيادة لا تتوقف

أكد أن رؤية المملكة 2030 بدأت تأتي ثمارها رغم عمرها الوجيز

رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله- ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى جميع أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس القاسم في كلمة له بهذه المناسبة: "مناسبة عظيمة تأتي استذكارًا لأحد أهم الملاحم المؤثرة في تاريخنا المعاصر، والتي تشكلت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-، حيث يعيش اليوم أبناء وبنات هذا الوطن مع وحدة وطن تشكل حالة نادرة بالنظر إلى تنوع ثقافاته وأطيافه، وتوجب على الجميع الشكر لله، والمحافظة عليها بالعمل المتواصل والاجتهاد، لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة التي لا تتوقف طموحاتها عند حد معين.

وأضاف المهندس القاسم "أن ما وضعته الدولة – أعزها الله- من سياسيات واستراتيجيات لتنمية الوطن وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي بدأنا نقطف ثمارها برغم عمرها الوجيز، تنطلق بخطوات وثابة نحو مشاريع التنمية المستدامة، ومنها قطاع الخدمة المدنية وما يعيشه الآن من التحديث والإصلاح الشامل في جميع جوانبه والتحولات المهمة في أنظمته وآلية عمله، وهو ما سيمكن الوطن من تملّك مقومات المستقبل والانطلاق نحو آفاق جديدة.

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"القاسم": اليوم الوطني مسيرة بناء وتطلعات قيادة لا تتوقف
سبق

رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله- ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى جميع أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس القاسم في كلمة له بهذه المناسبة: "مناسبة عظيمة تأتي استذكارًا لأحد أهم الملاحم المؤثرة في تاريخنا المعاصر، والتي تشكلت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-، حيث يعيش اليوم أبناء وبنات هذا الوطن مع وحدة وطن تشكل حالة نادرة بالنظر إلى تنوع ثقافاته وأطيافه، وتوجب على الجميع الشكر لله، والمحافظة عليها بالعمل المتواصل والاجتهاد، لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة التي لا تتوقف طموحاتها عند حد معين.

وأضاف المهندس القاسم "أن ما وضعته الدولة – أعزها الله- من سياسيات واستراتيجيات لتنمية الوطن وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي بدأنا نقطف ثمارها برغم عمرها الوجيز، تنطلق بخطوات وثابة نحو مشاريع التنمية المستدامة، ومنها قطاع الخدمة المدنية وما يعيشه الآن من التحديث والإصلاح الشامل في جميع جوانبه والتحولات المهمة في أنظمته وآلية عمله، وهو ما سيمكن الوطن من تملّك مقومات المستقبل والانطلاق نحو آفاق جديدة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
04:39 PM

"القاسم": اليوم الوطني مسيرة بناء وتطلعات قيادة لا تتوقف

أكد أن رؤية المملكة 2030 بدأت تأتي ثمارها رغم عمرها الوجيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله- ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى جميع أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس القاسم في كلمة له بهذه المناسبة: "مناسبة عظيمة تأتي استذكارًا لأحد أهم الملاحم المؤثرة في تاريخنا المعاصر، والتي تشكلت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-، حيث يعيش اليوم أبناء وبنات هذا الوطن مع وحدة وطن تشكل حالة نادرة بالنظر إلى تنوع ثقافاته وأطيافه، وتوجب على الجميع الشكر لله، والمحافظة عليها بالعمل المتواصل والاجتهاد، لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة التي لا تتوقف طموحاتها عند حد معين.

وأضاف المهندس القاسم "أن ما وضعته الدولة – أعزها الله- من سياسيات واستراتيجيات لتنمية الوطن وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي بدأنا نقطف ثمارها برغم عمرها الوجيز، تنطلق بخطوات وثابة نحو مشاريع التنمية المستدامة، ومنها قطاع الخدمة المدنية وما يعيشه الآن من التحديث والإصلاح الشامل في جميع جوانبه والتحولات المهمة في أنظمته وآلية عمله، وهو ما سيمكن الوطن من تملّك مقومات المستقبل والانطلاق نحو آفاق جديدة.

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