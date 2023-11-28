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"حكايات الرؤية وتحولاتها"...محاضرة في نادي الأحساء الأدبي

النادي يوجه الدعوة للجميع عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية

ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن برامجه الثقافية المنبرية محاضرة عن "الرؤية وتحولاتها للباحث بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وتديرها الإعلامية والمؤثرة في التواصل الاجتماعي حنان بنت عبدالله الغامدي.

وقد وجه النادي الدعوة للجميع عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية وفي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن هناك باقة من الفعاليات ستنفذ في غضون الأيام القادمة؛ منها احتفاء النادي بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيوم اللغة العربية العالمي، واستضافة بعض مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها على مسرح النادي وغير ذلك مما تضمنته خطة النادي من برامج.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"حكايات الرؤية وتحولاتها"...محاضرة في نادي الأحساء الأدبي
سبق

ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن برامجه الثقافية المنبرية محاضرة عن "الرؤية وتحولاتها للباحث بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وتديرها الإعلامية والمؤثرة في التواصل الاجتماعي حنان بنت عبدالله الغامدي.

وقد وجه النادي الدعوة للجميع عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية وفي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن هناك باقة من الفعاليات ستنفذ في غضون الأيام القادمة؛ منها احتفاء النادي بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيوم اللغة العربية العالمي، واستضافة بعض مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها على مسرح النادي وغير ذلك مما تضمنته خطة النادي من برامج.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:55 PM

"حكايات الرؤية وتحولاتها"...محاضرة في نادي الأحساء الأدبي

النادي يوجه الدعوة للجميع عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن برامجه الثقافية المنبرية محاضرة عن "الرؤية وتحولاتها للباحث بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وتديرها الإعلامية والمؤثرة في التواصل الاجتماعي حنان بنت عبدالله الغامدي.

وقد وجه النادي الدعوة للجميع عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية وفي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن هناك باقة من الفعاليات ستنفذ في غضون الأيام القادمة؛ منها احتفاء النادي بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيوم اللغة العربية العالمي، واستضافة بعض مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها على مسرح النادي وغير ذلك مما تضمنته خطة النادي من برامج.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

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