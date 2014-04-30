النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لا تدر ظهرك لراعي بقر مكسيكي.. وهذه هي النهاية

انقض على لص مسلح فيما يشبه الأفلام

في المكسيك، خلع راعي بقر مسن نظارته، ووقف بحكمة وخبرة السنين ينظر إلى لص مسلح بمسدس وهو يهدد الجميع، وما أن أدار اللص ظهره حتى أنقض عليه راعي البقر.

ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لا تدر ظهرك لرجل يرتدي قبعة رعاة البقر، فقد دخل لص مسلح متجر جزارة في المكسيك في محاولة لسرقته، ولكن رجلاً يرتدي قبعة رعاة البقر هاجمه وأمسك به، فيما أسرع أحد موظفي المحل بالتقاط المسدس، حتى تمت السيطرة على اللص تمامًا.

وقع الحادث الشبيه بالأفلام في متجر جزارة شمالي المكسيك، في 23 أبريل، وألقت الشرطة القبض على اللص فيما بعد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. لا تدر ظهرك لراعي بقر مكسيكي.. وهذه هي النهاية
سبق

في المكسيك، خلع راعي بقر مسن نظارته، ووقف بحكمة وخبرة السنين ينظر إلى لص مسلح بمسدس وهو يهدد الجميع، وما أن أدار اللص ظهره حتى أنقض عليه راعي البقر.

ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لا تدر ظهرك لرجل يرتدي قبعة رعاة البقر، فقد دخل لص مسلح متجر جزارة في المكسيك في محاولة لسرقته، ولكن رجلاً يرتدي قبعة رعاة البقر هاجمه وأمسك به، فيما أسرع أحد موظفي المحل بالتقاط المسدس، حتى تمت السيطرة على اللص تمامًا.

وقع الحادث الشبيه بالأفلام في متجر جزارة شمالي المكسيك، في 23 أبريل، وألقت الشرطة القبض على اللص فيما بعد.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:36 PM

بالفيديو.. لا تدر ظهرك لراعي بقر مكسيكي.. وهذه هي النهاية

انقض على لص مسلح فيما يشبه الأفلام

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
9,996

في المكسيك، خلع راعي بقر مسن نظارته، ووقف بحكمة وخبرة السنين ينظر إلى لص مسلح بمسدس وهو يهدد الجميع، وما أن أدار اللص ظهره حتى أنقض عليه راعي البقر.

ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لا تدر ظهرك لرجل يرتدي قبعة رعاة البقر، فقد دخل لص مسلح متجر جزارة في المكسيك في محاولة لسرقته، ولكن رجلاً يرتدي قبعة رعاة البقر هاجمه وأمسك به، فيما أسرع أحد موظفي المحل بالتقاط المسدس، حتى تمت السيطرة على اللص تمامًا.

وقع الحادث الشبيه بالأفلام في متجر جزارة شمالي المكسيك، في 23 أبريل، وألقت الشرطة القبض على اللص فيما بعد.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة