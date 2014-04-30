بالفيديو.. لا تدر ظهرك لراعي بقر مكسيكي.. وهذه هي النهاية

انقض على لص مسلح فيما يشبه الأفلام

في المكسيك، خلع راعي بقر مسن نظارته، ووقف بحكمة وخبرة السنين ينظر إلى لص مسلح بمسدس وهو يهدد الجميع، وما أن أدار اللص ظهره حتى أنقض عليه راعي البقر.

ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لا تدر ظهرك لرجل يرتدي قبعة رعاة البقر، فقد دخل لص مسلح متجر جزارة في المكسيك في محاولة لسرقته، ولكن رجلاً يرتدي قبعة رعاة البقر هاجمه وأمسك به، فيما أسرع أحد موظفي المحل بالتقاط المسدس، حتى تمت السيطرة على اللص تمامًا.

وقع الحادث الشبيه بالأفلام في متجر جزارة شمالي المكسيك، في 23 أبريل، وألقت الشرطة القبض على اللص فيما بعد.