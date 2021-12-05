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4 مراحل بصحراء النفود الكبير.. 24 ساعة وينطلق "رالي حائل 2021"

"فيا" و"تي 1+".. نارية عادية ورُباعية العجلات و3 سائقين في الشاحنات

ينطلق رالي حائل الدولي 2021، غدًا، ويستمر ستة أيام، بإشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعتبر "رالي حائل" الجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري" للموسم 2021، ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة 1753 كلم، تتضمن 969 كلم مراحل خاضعة للتوقيت.

ويشارك في الرالي 29 سيارة في تصنيف "فيا" الدولي، و4 سيارات من فئة "تي1+" بمواصفات 2022، و27 سيارة في التصنيف الوطني، و29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كوادز"، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات.

وستكون الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري، في المقر الرئيسي للرالي، وذلك يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري، على أن يُقام حفل الافتتاح في مركز المغواة للمؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء القادم عند الساعة السادسة مساءً.

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4 مراحل بصحراء النفود الكبير.. 24 ساعة وينطلق "رالي حائل 2021"
سبق

ينطلق رالي حائل الدولي 2021، غدًا، ويستمر ستة أيام، بإشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعتبر "رالي حائل" الجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري" للموسم 2021، ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة 1753 كلم، تتضمن 969 كلم مراحل خاضعة للتوقيت.

ويشارك في الرالي 29 سيارة في تصنيف "فيا" الدولي، و4 سيارات من فئة "تي1+" بمواصفات 2022، و27 سيارة في التصنيف الوطني، و29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كوادز"، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات.

وستكون الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري، في المقر الرئيسي للرالي، وذلك يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري، على أن يُقام حفل الافتتاح في مركز المغواة للمؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء القادم عند الساعة السادسة مساءً.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:32 PM

4 مراحل بصحراء النفود الكبير.. 24 ساعة وينطلق "رالي حائل 2021"

"فيا" و"تي 1+".. نارية عادية ورُباعية العجلات و3 سائقين في الشاحنات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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ينطلق رالي حائل الدولي 2021، غدًا، ويستمر ستة أيام، بإشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعتبر "رالي حائل" الجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري" للموسم 2021، ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة 1753 كلم، تتضمن 969 كلم مراحل خاضعة للتوقيت.

ويشارك في الرالي 29 سيارة في تصنيف "فيا" الدولي، و4 سيارات من فئة "تي1+" بمواصفات 2022، و27 سيارة في التصنيف الوطني، و29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كوادز"، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات.

وستكون الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري، في المقر الرئيسي للرالي، وذلك يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري، على أن يُقام حفل الافتتاح في مركز المغواة للمؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء القادم عند الساعة السادسة مساءً.

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