النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة

تتمحور فكرته حول التقليل من انتقال الحرارة للجدران والأسقف والنوافذ

تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

وجسدت ريشة رسام الكاريكاتير "ممدوح الجيزاني" أهمية العزل برسالة بسيطة وعميقة، خاطب فيها المستهلكين عبر نموذج لأشكال العزل الحراري بجملة "لا تقل إني مجرد فلين أبيض.. راح أوفر لك 40 % من الطاقة".

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد أكد أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفّض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء، موصيًا أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني - بحسب الدراسات الحديثة – (الجدران- الأسقف- النوافذ) تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري، وإشاعة استخدامه.

ويُعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، وخصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة
سبق

تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

وجسدت ريشة رسام الكاريكاتير "ممدوح الجيزاني" أهمية العزل برسالة بسيطة وعميقة، خاطب فيها المستهلكين عبر نموذج لأشكال العزل الحراري بجملة "لا تقل إني مجرد فلين أبيض.. راح أوفر لك 40 % من الطاقة".

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد أكد أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفّض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء، موصيًا أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني - بحسب الدراسات الحديثة – (الجدران- الأسقف- النوافذ) تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري، وإشاعة استخدامه.

ويُعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، وخصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
08:28 PM

كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة

تتمحور فكرته حول التقليل من انتقال الحرارة للجدران والأسقف والنوافذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
701

تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

وجسدت ريشة رسام الكاريكاتير "ممدوح الجيزاني" أهمية العزل برسالة بسيطة وعميقة، خاطب فيها المستهلكين عبر نموذج لأشكال العزل الحراري بجملة "لا تقل إني مجرد فلين أبيض.. راح أوفر لك 40 % من الطاقة".

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد أكد أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفّض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء، موصيًا أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني - بحسب الدراسات الحديثة – (الجدران- الأسقف- النوافذ) تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري، وإشاعة استخدامه.

ويُعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، وخصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,915
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,889
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,182

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودیة وحمایة البیئة

السعودیة وحمایة البیئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة