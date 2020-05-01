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بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن

المتواجدون في أوقات منع التجول واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة

أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة.

ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة .

ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن
سبق

أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة.

ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة .

ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
08:55 PM

بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن

المتواجدون في أوقات منع التجول واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة.

ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة .

ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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