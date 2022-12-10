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إطلاق اسم "منصور بن مقرن" على المركز الثقافي في بيشة

وفاءً لما قدمه لمنطقة عسير

أعلن محافظ بيشة، محمد بن سبرة، خلال لقائه بالقناة الثقافية، عصر اليوم، عن اعتماد أمير منطقة عسير، لمبادرة "وفاء وعرفان"، لما قدمه الأمير منصور، رحمه الله، للمنطقة وللمحافظة، بإطلاق مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي، وتبني مبادرة إدارة التعليم في إطلاق المسمى.

وثمن مدير التعليم، نايف الهاجري، لأمير عسير، تبني هذه المبادرة، مشيدًا بدعم محافظ بيشة، وتبنيه للمسمى منذ بداية طرح المبادرة.

وقال "الهاجري" إن ما قدمه الأمير، رحمه الله، طوال فترة عمله يظل شاهدًا على حبه لوطنه وإخلاصه وتفانيه في خدمة وتنمية المحافظات كافة، ونبراسًا لكل من تولى المسؤولية في هذا الوطن الغالي.

‏‎يضم مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي بتعليم بيشة، قاعة المسرح الذي يتسع لـ 600 شخص، وصالة المعارض الكبرى، وثلاث صالات اجتماع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق اسم "منصور بن مقرن" على المركز الثقافي في بيشة
سبق

أعلن محافظ بيشة، محمد بن سبرة، خلال لقائه بالقناة الثقافية، عصر اليوم، عن اعتماد أمير منطقة عسير، لمبادرة "وفاء وعرفان"، لما قدمه الأمير منصور، رحمه الله، للمنطقة وللمحافظة، بإطلاق مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي، وتبني مبادرة إدارة التعليم في إطلاق المسمى.

وثمن مدير التعليم، نايف الهاجري، لأمير عسير، تبني هذه المبادرة، مشيدًا بدعم محافظ بيشة، وتبنيه للمسمى منذ بداية طرح المبادرة.

وقال "الهاجري" إن ما قدمه الأمير، رحمه الله، طوال فترة عمله يظل شاهدًا على حبه لوطنه وإخلاصه وتفانيه في خدمة وتنمية المحافظات كافة، ونبراسًا لكل من تولى المسؤولية في هذا الوطن الغالي.

‏‎يضم مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي بتعليم بيشة، قاعة المسرح الذي يتسع لـ 600 شخص، وصالة المعارض الكبرى، وثلاث صالات اجتماع.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
06:55 PM

إطلاق اسم "منصور بن مقرن" على المركز الثقافي في بيشة

وفاءً لما قدمه لمنطقة عسير

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سعود الدعجاني - بيشة
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أعلن محافظ بيشة، محمد بن سبرة، خلال لقائه بالقناة الثقافية، عصر اليوم، عن اعتماد أمير منطقة عسير، لمبادرة "وفاء وعرفان"، لما قدمه الأمير منصور، رحمه الله، للمنطقة وللمحافظة، بإطلاق مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي، وتبني مبادرة إدارة التعليم في إطلاق المسمى.

وثمن مدير التعليم، نايف الهاجري، لأمير عسير، تبني هذه المبادرة، مشيدًا بدعم محافظ بيشة، وتبنيه للمسمى منذ بداية طرح المبادرة.

وقال "الهاجري" إن ما قدمه الأمير، رحمه الله، طوال فترة عمله يظل شاهدًا على حبه لوطنه وإخلاصه وتفانيه في خدمة وتنمية المحافظات كافة، ونبراسًا لكل من تولى المسؤولية في هذا الوطن الغالي.

‏‎يضم مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي بتعليم بيشة، قاعة المسرح الذي يتسع لـ 600 شخص، وصالة المعارض الكبرى، وثلاث صالات اجتماع.

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