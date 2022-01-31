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"تقنية الليث" توقع مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر

"العيسري" ثمن التعاون والجهد في دعم متدربي الكلية وشباب وشابات الوطن

وقَّع عميد الكلية التقنية بالليث، المهندس عيسى مسفر العسيري، ورئيس وحدة التنسيق الوظيفي، المهندس محمد عبدالله الحداد، مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر مع شركة(Wave Media) للدعاية والإعلان، والتي مثلها نائب المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة، فهد بن عبدالعزيز السواجي.

وألقى عميد الكلية كلمة بهذه المناسبة ثمن خلالها التعاون والجهد الذي تقوم به الشركة في دعم متدربي الكلية وشباب وشابات الوطن، في إطار رؤية المملكة 2030. ليتم بعد ذلك توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المتدربين.

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"تقنية الليث" توقع مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر
سبق

وقَّع عميد الكلية التقنية بالليث، المهندس عيسى مسفر العسيري، ورئيس وحدة التنسيق الوظيفي، المهندس محمد عبدالله الحداد، مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر مع شركة(Wave Media) للدعاية والإعلان، والتي مثلها نائب المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة، فهد بن عبدالعزيز السواجي.

وألقى عميد الكلية كلمة بهذه المناسبة ثمن خلالها التعاون والجهد الذي تقوم به الشركة في دعم متدربي الكلية وشباب وشابات الوطن، في إطار رؤية المملكة 2030. ليتم بعد ذلك توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المتدربين.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:13 PM

"تقنية الليث" توقع مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر

"العيسري" ثمن التعاون والجهد في دعم متدربي الكلية وشباب وشابات الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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وقَّع عميد الكلية التقنية بالليث، المهندس عيسى مسفر العسيري، ورئيس وحدة التنسيق الوظيفي، المهندس محمد عبدالله الحداد، مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر مع شركة(Wave Media) للدعاية والإعلان، والتي مثلها نائب المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة، فهد بن عبدالعزيز السواجي.

وألقى عميد الكلية كلمة بهذه المناسبة ثمن خلالها التعاون والجهد الذي تقوم به الشركة في دعم متدربي الكلية وشباب وشابات الوطن، في إطار رؤية المملكة 2030. ليتم بعد ذلك توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المتدربين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

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13,842
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