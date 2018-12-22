"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق السليل والدواسر: رياح وأتربة

دعا لتوخي الحيطة والحذر: الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من "السليل - وادي الدواسر"، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة.



وقال التنبيه: إن الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية، بحسب ما ورد من المصدر الرسمي.



ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.