"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق السليل والدواسر: رياح وأتربة
دعا لتوخي الحيطة والحذر: الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من "السليل - وادي الدواسر"، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة.
وقال التنبيه: إن الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية، بحسب ما ورد من المصدر الرسمي.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.
"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق السليل والدواسر: رياح وأتربة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-22
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من "السليل - وادي الدواسر"، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة.
وقال التنبيه: إن الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية، بحسب ما ورد من المصدر الرسمي.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
02:07 PM
"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق السليل والدواسر: رياح وأتربة
دعا لتوخي الحيطة والحذر: الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من "السليل - وادي الدواسر"، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة.
وقال التنبيه: إن الحالة ستتضمن تدنيًا في مدى الرؤية، بحسب ما ورد من المصدر الرسمي.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.