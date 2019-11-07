تدربوا على الـ"ف 15 إس أي" و"تايفون".. تخريج الدورة 130 بمعهد دراسات القوات الجوية

"تركي بن بندر" رعى الحفل.. من أكبر الدفعات التي تم تخريجها بتاريخ المعهد وبينهم طلبة من البحرين

رعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدورة 130 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، في ميدان العرض بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

وكان في استقبال الفريق الركن تركي بن بندر لدى وصوله مقر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، بعد ذلك عزف سلام الفريق، بعدها تشرّف قادة الأجنحة وأركانات المعهد بالسلام على قائد القوات الجوية.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أعدّ بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، رتل آياته الطالب الفني الخريج سراج بن عبدالعزيز السلمي، ثم ألقى بعد ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي كلمة رحب فيها بقائد القوات الجوية في عرين العطاء ومعقل الرجال الفنيين في يوم التتويج والحصاد، والوطن يزداد شموخاً ورفعةً بعطاء وتضحيات أبنائه في ميادين العز والشرف.

وقال اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي: أهلاً بكم ونحن نحتفل هذه الليلة تحت رعايتكم الكريمة بتخريج الدورة المائة والثلاثين من طلبة هذا العرين، إن تشريفكم لنا، ومشاركتكم أبناءكم الخريجين فرحتهم سيبقى في ذاكرة كل طالب من طلبة هذا الصرح الشامخ، وسيكون يوماً خالداً يتجسد فيه التلاحم والولاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأضاف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي: اليوم يحتفل المعهد بتخريج دفعة جديدة من أبنائه الطلبة، متسلحين بسلاح العلم والتقوى، وبالفكر العسكري السليم، لأداء الواجب بكفاءة وهمة عالية، وفي إطار المسؤولية التامة، ملتزمين بقيم القوات الجوية للعمل بروح الفريق الواحد.

وتابع: أمضى هؤلاء الخريجون أكثر من عامين ونصف في هذا العرين، ملتحقين ببرامجه التدريبية داخل المعهد وفي برامجه الخارجية للابتعاث للتدريب على منظومة طائرات (ف 15 إس أي) في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظومة طائرات (التايفون) في المملكة المتحدة، والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والبرامج التدريبية في كل من قاعدة الملك سلمان الجوية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

وبيّن اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي أن ما تتميز به هذا الدفعة أنها تعد من أكبر الدفعات من التي تم تخريجها في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية. كما أن من بين هؤلاء الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وأشار اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي إلى أنه في الثاني من نوفمبر من كل عام نحتفل بيوم القوات الجوية الملكية السعودية، هذا اليوم الذي أطلق فيه المؤسس -طيب الله ثراه- صقور الوطن لعنان السماء، لتحلق عالياً بكل عزة وشموخ، لتحمي المقدسات، وترعب الأعداء، فرحم الله المؤسس، والبناة، والشهداء، ووفق القادة، والصقور لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأضاف "الزعبي": إننا في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية مستمرون في البناء والتطوير، حيث تتسارع التقنية الحديثة، وتتعاقب المنظومات، وتتسع مجالاتها وآفاقها فنكون على موعد معها بكل همة وطموح، وفق رؤية ورسالة سموكم، محققين بذلك رؤية المملكة 2030 وبرامج تطوير وزارة الدفاع، وبهذه المناسبة نتقدم لأبنائنا الخريجين وأولياء أمورهم بالتهنئة بتخرجهم، وقطف ثمار جهدهم ومثابرتهم. كما أوصيهم بمخافة الله عز وجل في القول والعمل، والإخلاص في أداء ما يوكل إليهم من مهام، وفاءً بالعهد وولاءً لقادة هذا الوطن الغالي.

وفي الختام، وجّه "الزعبي" خالص الشكر وعظيم الامتنان للفريق الركن تركي بن بندر على تفضله برعاية الحفل، داعماً للمعهد وأبنائه مسانداً ومشاركاً في كل مناسباته وأفراحه، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والإيمان ويحفظ بلادنا من كيد الكائدين.

بعد ذلك، ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابةً عنهم الطالب الفني الخريج عبدالرحمن بن طالع الربعي عبّر فيها عن سعادته وسعادة زملائه الخريجين بتشريف قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز لحفل التخرج.

وقال الطالب الفني الخريج عبدالرحمن الربعي: أصالةً عن نفسي، ونيابةً عن زملائي الخريجين نرحب بسموكم الكريم أجمل ترحيب في حفل تخرجنا من هـذا الصرح الشامخ، حيث نهلنا من علومه الفنية وتدريباته العسكرية بكل جد واجتهاد، ما يجعلنا نستعد للالتحاق بزملاء سبقونا في ميادين العمل والعطاء للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

وأضاف: إن فرحتنا بلا حدود ونحن نسير بهمةٍ حتى القمة نحو مستقبلٍ مشرق لوطننا ومقدساته.

وفي الختام أسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يحفظ سموكم، وأن يديم علينا أمننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بعد ذلك تقدم قائد طابور العرض للاستئذان ببدء العرض العسكري، حيث استعرض الخريجون وأسراب الطلبة من أمام قائد القوات الجوية والحضور في إظهارِ القوةِ والانضباطِ، والترابطِ، والانسجامِ بينَ الوحداتِ العسكرية، ورمز للتفاني في العملِ وإظهارِ الجاهزيةِ القتاليةِ للدفاعِ عن وطنِنا ومقدساتِه، وقد انتهى العرض بتشكيل رائع بقيام الطلبة بالوقوف صفاً واحداً وفي داخل التشكيل عبارة "عنان السماء" يعلوها شعار المملكة العربية السعودية السيفان والنخلة، بعد ذلك ردد الطلبة نشيد المعهد أمام قائد القوات الجوية، بعدها وفي إحدى تقاليد العسكرية المتوارثة تم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

بعد ذلك، أعلن قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن احمد بن خلف الحصيني، القسم وردده الخريجون من بعدة، وتم إعلان نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز، حيث أعلن قائد جناح التعليم المكلف العقيد الفني الركن عبدالغني بنصالح الجهني نتائج الدورة المتخرجة رقم (130) من طلبةِ معهدِ الدراساتِ الفنيةِ للقوات الجوية، من بينهم خريجون على منظومة طائرات (ف 15 إس أي) أنهوا تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وخريجون على منظومة طائرات (تايفون) أنهوا تدريبهم في المملكة المتحدة، وخريجون من الكليةِ التقنيةِ العالمية لعلومِ الطيران بالرياض. وخريجون من مدرسة النقل الجوي، ومدرسة السلامة، وخريجون من مملكةِ البحرين الشقيقة. ثم تشرف الأوائل والمتفوقين من طلبة الدورة الخريجين بتسلم الجوائز من راعي الحفل قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.