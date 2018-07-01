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"العمل" تُطلق خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً

من خلال وحدات الخدمات المساندة .. وفي جميع مناطق المملكة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير 39 وحدة خدمة مساندة، تابعة لفروع الوزارة في 29 مدينة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وميسّر للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من أجل إصدار تأشيرة ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن خدمة إصدار التأشيرات لذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم بالأمر السامي تمّ تطويرها، وتقديم الخدمة بشكل آلي سواء عبر الخدمات المساندة في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الخدمات على موقع مساند، حيث حققت هذه الخدمة الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند، لخدمة المستفيدين وفق المهن المعفاة حسب نوع الإعاقة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن للمستفيدين ممّن لديهم حساب في "أبشر" استخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول لـ "مساند"، في حين يمكن لجميع المستفيدين زيارة مكاتب الأفراد أو الخدمات المساندة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو مكاتب وشركات الاستقدام.

وأضاف أبا الخيل؛ أن ربط الخدمة بنظام الرعاية الاجتماعية يسهم في توحيد الأنظمة ما بين الجهات الحكومية، وتطبيق لوائح وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التأشيرات؛ حيث يتم التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين والبيانات المسترجعة؛ كالمهن المعفاة من الرسوم المالية، إضافة إلى تسهيل آلية تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية.

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"العمل" تُطلق خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً
سبق

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير 39 وحدة خدمة مساندة، تابعة لفروع الوزارة في 29 مدينة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وميسّر للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من أجل إصدار تأشيرة ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن خدمة إصدار التأشيرات لذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم بالأمر السامي تمّ تطويرها، وتقديم الخدمة بشكل آلي سواء عبر الخدمات المساندة في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الخدمات على موقع مساند، حيث حققت هذه الخدمة الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند، لخدمة المستفيدين وفق المهن المعفاة حسب نوع الإعاقة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن للمستفيدين ممّن لديهم حساب في "أبشر" استخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول لـ "مساند"، في حين يمكن لجميع المستفيدين زيارة مكاتب الأفراد أو الخدمات المساندة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو مكاتب وشركات الاستقدام.

وأضاف أبا الخيل؛ أن ربط الخدمة بنظام الرعاية الاجتماعية يسهم في توحيد الأنظمة ما بين الجهات الحكومية، وتطبيق لوائح وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التأشيرات؛ حيث يتم التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين والبيانات المسترجعة؛ كالمهن المعفاة من الرسوم المالية، إضافة إلى تسهيل آلية تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:41 AM

"العمل" تُطلق خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً

من خلال وحدات الخدمات المساندة .. وفي جميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير 39 وحدة خدمة مساندة، تابعة لفروع الوزارة في 29 مدينة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وميسّر للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من أجل إصدار تأشيرة ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن خدمة إصدار التأشيرات لذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم بالأمر السامي تمّ تطويرها، وتقديم الخدمة بشكل آلي سواء عبر الخدمات المساندة في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الخدمات على موقع مساند، حيث حققت هذه الخدمة الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند، لخدمة المستفيدين وفق المهن المعفاة حسب نوع الإعاقة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن للمستفيدين ممّن لديهم حساب في "أبشر" استخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول لـ "مساند"، في حين يمكن لجميع المستفيدين زيارة مكاتب الأفراد أو الخدمات المساندة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو مكاتب وشركات الاستقدام.

وأضاف أبا الخيل؛ أن ربط الخدمة بنظام الرعاية الاجتماعية يسهم في توحيد الأنظمة ما بين الجهات الحكومية، وتطبيق لوائح وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التأشيرات؛ حيث يتم التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين والبيانات المسترجعة؛ كالمهن المعفاة من الرسوم المالية، إضافة إلى تسهيل آلية تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية.

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