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أدبى الطائف يعايد أعضاء "إثراء" ويحتفل بانضمام 22 عضوًا جديدًا

أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف لقاء معايدة لأعضاء الفريق واستقبال للأعضاء الجدد الذين سجلوا عضويتهم بعد حضورهم الدورة التدريبية الأخيرة التي أقامها الفريق والبالغ عددهم 22 عضوًا.

وقد رحب رئيس الفريق أحمد الشمراني بالأعضاء الجدد وبلغ الجميع معايدة رئيس النادي، عطا الله بن مسفر الجعيد والفريق الإداري بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وترحيبه بمن انضم أخيرًا للفريق، ثم تم التعارف بين الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا من الشباب والشابات.

كما تم شرح فكرة الفريق وقصة نشأته ومهام لجان الفريق وتقسيم المهام على الأعضاء وشرح الجداول الزمنية للبرامج الخاصة بالفريق خلال النصف الأول من هذا العام بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وبعد ذلك احتفل الفريق بقطع قالب من الحلوى كمعايدة للأعضاء.

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أدبى الطائف يعايد أعضاء "إثراء" ويحتفل بانضمام 22 عضوًا جديدًا
سبق

أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف لقاء معايدة لأعضاء الفريق واستقبال للأعضاء الجدد الذين سجلوا عضويتهم بعد حضورهم الدورة التدريبية الأخيرة التي أقامها الفريق والبالغ عددهم 22 عضوًا.

وقد رحب رئيس الفريق أحمد الشمراني بالأعضاء الجدد وبلغ الجميع معايدة رئيس النادي، عطا الله بن مسفر الجعيد والفريق الإداري بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وترحيبه بمن انضم أخيرًا للفريق، ثم تم التعارف بين الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا من الشباب والشابات.

كما تم شرح فكرة الفريق وقصة نشأته ومهام لجان الفريق وتقسيم المهام على الأعضاء وشرح الجداول الزمنية للبرامج الخاصة بالفريق خلال النصف الأول من هذا العام بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وبعد ذلك احتفل الفريق بقطع قالب من الحلوى كمعايدة للأعضاء.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:01 PM

أدبى الطائف يعايد أعضاء "إثراء" ويحتفل بانضمام 22 عضوًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف لقاء معايدة لأعضاء الفريق واستقبال للأعضاء الجدد الذين سجلوا عضويتهم بعد حضورهم الدورة التدريبية الأخيرة التي أقامها الفريق والبالغ عددهم 22 عضوًا.

وقد رحب رئيس الفريق أحمد الشمراني بالأعضاء الجدد وبلغ الجميع معايدة رئيس النادي، عطا الله بن مسفر الجعيد والفريق الإداري بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وترحيبه بمن انضم أخيرًا للفريق، ثم تم التعارف بين الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا من الشباب والشابات.

كما تم شرح فكرة الفريق وقصة نشأته ومهام لجان الفريق وتقسيم المهام على الأعضاء وشرح الجداول الزمنية للبرامج الخاصة بالفريق خلال النصف الأول من هذا العام بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف وبعد ذلك احتفل الفريق بقطع قالب من الحلوى كمعايدة للأعضاء.

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