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أمير تبوك يكرم "الخريصي" بجائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ31

أكد على دوره الرائد في خدمة دينه ووطنه والمليك وإسهاماته في خدمة المنطقة

أثنى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميُّز، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على الجهود الكبيرة والمميزة لأحمد بن عبدالرحمن الخريصي الفائز بجائزة الأمير في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على الدور الرائد "الخريصي" في خدمة دينه ووطنه والمليك، طوال سنوات عمله وإسهاماته المتميزة في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تأسيس والعمل في عديد من الجمعيات الخيرية، متمنياً كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة.

يذكر أن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً لهذا الوطن وقيادته الرشيدة على مدار خمسين عاماً تبوأ من خلالها عديد المناصب، التي كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده كانت مليئة بالأعمال الاجتماعية والخيرية، من خلال المشاركة في تأسيس والعمل في عضوية عديد من الجمعيات الخيرية بتبوك، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين، ونائباً لرئيس برنامج الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين.

ونال "الخريصي" ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع، وما يثبته على الدوام من جدارة متميزة في خدمة الوطن.

أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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أمير تبوك يكرم "الخريصي" بجائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ31
سبق

أثنى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميُّز، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على الجهود الكبيرة والمميزة لأحمد بن عبدالرحمن الخريصي الفائز بجائزة الأمير في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على الدور الرائد "الخريصي" في خدمة دينه ووطنه والمليك، طوال سنوات عمله وإسهاماته المتميزة في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تأسيس والعمل في عديد من الجمعيات الخيرية، متمنياً كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة.

يذكر أن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً لهذا الوطن وقيادته الرشيدة على مدار خمسين عاماً تبوأ من خلالها عديد المناصب، التي كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده كانت مليئة بالأعمال الاجتماعية والخيرية، من خلال المشاركة في تأسيس والعمل في عضوية عديد من الجمعيات الخيرية بتبوك، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين، ونائباً لرئيس برنامج الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين.

ونال "الخريصي" ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع، وما يثبته على الدوام من جدارة متميزة في خدمة الوطن.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:15 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:28 PM

أمير تبوك يكرم "الخريصي" بجائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ31

أكد على دوره الرائد في خدمة دينه ووطنه والمليك وإسهاماته في خدمة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أثنى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميُّز، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على الجهود الكبيرة والمميزة لأحمد بن عبدالرحمن الخريصي الفائز بجائزة الأمير في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على الدور الرائد "الخريصي" في خدمة دينه ووطنه والمليك، طوال سنوات عمله وإسهاماته المتميزة في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تأسيس والعمل في عديد من الجمعيات الخيرية، متمنياً كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة.

يذكر أن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً لهذا الوطن وقيادته الرشيدة على مدار خمسين عاماً تبوأ من خلالها عديد المناصب، التي كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده كانت مليئة بالأعمال الاجتماعية والخيرية، من خلال المشاركة في تأسيس والعمل في عضوية عديد من الجمعيات الخيرية بتبوك، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين، ونائباً لرئيس برنامج الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين.

ونال "الخريصي" ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع، وما يثبته على الدوام من جدارة متميزة في خدمة الوطن.

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