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اعتماد أسماء المرشحات لجائزة التميز من "تعليم خليص"

تضمنت كوكبة من منسوبات المكتب بينهن مشرفة تربوية وحيدة

اعتمد المدير العام لتعليم جدة؛ عبدالله الثقفي، أسماء المرشحات المتأهلات من مكتب التعليم بخليص لجائزة التميز، في دورتها التاسعة، والتي تضمنت كوكبة من منسوبات المكتب؛ من بينهن المرشحة الوحيدة لفئة المشرفة التربوية على مستوى إدارة تعليم جدة، أمل محمد إبراهيم الرايقي، من مكتب التعليم بمحافظة خليص، كما تأهلت لفئة الطالبة المتميزة الطالبة حنان عبدالله الشعيبي، من ثانوية الصدر التابعة لمكتب تعليم خليص.

‏ ويُشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة بمكتب تعليم خليص للبنات أنهت مهامها التحكيمية للدورة التاسعة من جائزة التعليم للتميز وأعلنت النتائج بإشراف ومتابعة من رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب؛ زكية عبدالله الصبحي، حيث تكونت لجنة التحكيم من المشرفات التربويات فوزية أحمد الصعيدي وعامرة عبدالله الحميري ومنى غازي المحمادي.

يُذكر أن إحصائيات التسجيل لهذا العام بلغت ست قائدات من فئة الإدارة والمدرسة وثلاثين متقدمة من فئة المعلمة وثلاث متقدمات من فئة المرشدة الطلابية وثلاث متقدمات من فئة المشرفة التربوية ومتقدمتين من فئة الطالبة.


من جهة أخرى، شكرت رئيسة الشؤون التعليمية الأستاذة زكية الصبحي جهود ودعم لجنة التحكيم للمتقدمات وتمنت التوفيق للجميع.

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اعتماد أسماء المرشحات لجائزة التميز من "تعليم خليص"
سبق

اعتمد المدير العام لتعليم جدة؛ عبدالله الثقفي، أسماء المرشحات المتأهلات من مكتب التعليم بخليص لجائزة التميز، في دورتها التاسعة، والتي تضمنت كوكبة من منسوبات المكتب؛ من بينهن المرشحة الوحيدة لفئة المشرفة التربوية على مستوى إدارة تعليم جدة، أمل محمد إبراهيم الرايقي، من مكتب التعليم بمحافظة خليص، كما تأهلت لفئة الطالبة المتميزة الطالبة حنان عبدالله الشعيبي، من ثانوية الصدر التابعة لمكتب تعليم خليص.

‏ ويُشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة بمكتب تعليم خليص للبنات أنهت مهامها التحكيمية للدورة التاسعة من جائزة التعليم للتميز وأعلنت النتائج بإشراف ومتابعة من رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب؛ زكية عبدالله الصبحي، حيث تكونت لجنة التحكيم من المشرفات التربويات فوزية أحمد الصعيدي وعامرة عبدالله الحميري ومنى غازي المحمادي.

يُذكر أن إحصائيات التسجيل لهذا العام بلغت ست قائدات من فئة الإدارة والمدرسة وثلاثين متقدمة من فئة المعلمة وثلاث متقدمات من فئة المرشدة الطلابية وثلاث متقدمات من فئة المشرفة التربوية ومتقدمتين من فئة الطالبة.


من جهة أخرى، شكرت رئيسة الشؤون التعليمية الأستاذة زكية الصبحي جهود ودعم لجنة التحكيم للمتقدمات وتمنت التوفيق للجميع.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:31 AM

اعتماد أسماء المرشحات لجائزة التميز من "تعليم خليص"

تضمنت كوكبة من منسوبات المكتب بينهن مشرفة تربوية وحيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد المدير العام لتعليم جدة؛ عبدالله الثقفي، أسماء المرشحات المتأهلات من مكتب التعليم بخليص لجائزة التميز، في دورتها التاسعة، والتي تضمنت كوكبة من منسوبات المكتب؛ من بينهن المرشحة الوحيدة لفئة المشرفة التربوية على مستوى إدارة تعليم جدة، أمل محمد إبراهيم الرايقي، من مكتب التعليم بمحافظة خليص، كما تأهلت لفئة الطالبة المتميزة الطالبة حنان عبدالله الشعيبي، من ثانوية الصدر التابعة لمكتب تعليم خليص.

‏ ويُشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة بمكتب تعليم خليص للبنات أنهت مهامها التحكيمية للدورة التاسعة من جائزة التعليم للتميز وأعلنت النتائج بإشراف ومتابعة من رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب؛ زكية عبدالله الصبحي، حيث تكونت لجنة التحكيم من المشرفات التربويات فوزية أحمد الصعيدي وعامرة عبدالله الحميري ومنى غازي المحمادي.

يُذكر أن إحصائيات التسجيل لهذا العام بلغت ست قائدات من فئة الإدارة والمدرسة وثلاثين متقدمة من فئة المعلمة وثلاث متقدمات من فئة المرشدة الطلابية وثلاث متقدمات من فئة المشرفة التربوية ومتقدمتين من فئة الطالبة.


من جهة أخرى، شكرت رئيسة الشؤون التعليمية الأستاذة زكية الصبحي جهود ودعم لجنة التحكيم للمتقدمات وتمنت التوفيق للجميع.

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