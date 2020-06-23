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قرار وزاري.. تمديد تكليف "الوهيبي" مديرًا عامًّا لـ"تعليم الرياض"

رفع شكره وسأل الله العون في الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الرياض لمدة عامين.

وبهذه المناسبة، رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته، ولنائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي والمساعد الدكتور سعد آل فهيد؛ سائلًا الله أن يكون عونًا في خدمة التعليم في منطقة الرياض وفقًا للتوجيهات السديدة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وبذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة، أدام الله عزها.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرار وزاري.. تمديد تكليف "الوهيبي" مديرًا عامًّا لـ"تعليم الرياض"
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الرياض لمدة عامين.

وبهذه المناسبة، رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته، ولنائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي والمساعد الدكتور سعد آل فهيد؛ سائلًا الله أن يكون عونًا في خدمة التعليم في منطقة الرياض وفقًا للتوجيهات السديدة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وبذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة، أدام الله عزها.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:10 AM

قرار وزاري.. تمديد تكليف "الوهيبي" مديرًا عامًّا لـ"تعليم الرياض"

رفع شكره وسأل الله العون في الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الرياض لمدة عامين.

وبهذه المناسبة، رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته، ولنائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي والمساعد الدكتور سعد آل فهيد؛ سائلًا الله أن يكون عونًا في خدمة التعليم في منطقة الرياض وفقًا للتوجيهات السديدة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وبذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة، أدام الله عزها.

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