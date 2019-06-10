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باكستان تعتقل رئيسها الأسبق.. والتهم.. حسابات بنكية مزيفة وغسيل أموال

"زرداري" قضى 11 عاماً في السجن لاتهامات بالفساد والقتل

قبضت السلطات الباكستانية على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، اليوم (الاثنين) على ذمة اتهامات بالفساد في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة نوازيش علي، أن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على "زرداري" أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

من جهته، أوضحت قنوات إعلام محلية أن مكتب المساءلة قبض على "زرداري" في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور، التي تخضع للتحقيق أيضًا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الرئيس الأسبق و"تالبور"، لكنهما دائمًا كانا ينفيان ارتكاب أي مخالفة تتصل بهذه القضايا، ويقول حزب الشعب الباكستاني إن القضايا مدفوعة سياسيًا.

من جهته، ذكر وزير الداخلية إعجاز شاه للبرلمان أن الحكومة ليس لها دور في القبض على "زرداري"، مضيفًا أن هذا قرار محكمة.

وقضى "زرداري" 11 عامًا في السجن لاتهامات بالفساد والقتل، قبل أن يصبح رئيسًا في 2008، لكن لم تجرِ إدانته مطلقًا وينفي ارتكاب أي مخالفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تعتقل رئيسها الأسبق.. والتهم.. حسابات بنكية مزيفة وغسيل أموال
سبق

قبضت السلطات الباكستانية على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، اليوم (الاثنين) على ذمة اتهامات بالفساد في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة نوازيش علي، أن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على "زرداري" أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

من جهته، أوضحت قنوات إعلام محلية أن مكتب المساءلة قبض على "زرداري" في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور، التي تخضع للتحقيق أيضًا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الرئيس الأسبق و"تالبور"، لكنهما دائمًا كانا ينفيان ارتكاب أي مخالفة تتصل بهذه القضايا، ويقول حزب الشعب الباكستاني إن القضايا مدفوعة سياسيًا.

من جهته، ذكر وزير الداخلية إعجاز شاه للبرلمان أن الحكومة ليس لها دور في القبض على "زرداري"، مضيفًا أن هذا قرار محكمة.

وقضى "زرداري" 11 عامًا في السجن لاتهامات بالفساد والقتل، قبل أن يصبح رئيسًا في 2008، لكن لم تجرِ إدانته مطلقًا وينفي ارتكاب أي مخالفة.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
06:27 PM

باكستان تعتقل رئيسها الأسبق.. والتهم.. حسابات بنكية مزيفة وغسيل أموال

"زرداري" قضى 11 عاماً في السجن لاتهامات بالفساد والقتل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت السلطات الباكستانية على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، اليوم (الاثنين) على ذمة اتهامات بالفساد في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة نوازيش علي، أن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على "زرداري" أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

من جهته، أوضحت قنوات إعلام محلية أن مكتب المساءلة قبض على "زرداري" في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور، التي تخضع للتحقيق أيضًا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الرئيس الأسبق و"تالبور"، لكنهما دائمًا كانا ينفيان ارتكاب أي مخالفة تتصل بهذه القضايا، ويقول حزب الشعب الباكستاني إن القضايا مدفوعة سياسيًا.

من جهته، ذكر وزير الداخلية إعجاز شاه للبرلمان أن الحكومة ليس لها دور في القبض على "زرداري"، مضيفًا أن هذا قرار محكمة.

وقضى "زرداري" 11 عامًا في السجن لاتهامات بالفساد والقتل، قبل أن يصبح رئيسًا في 2008، لكن لم تجرِ إدانته مطلقًا وينفي ارتكاب أي مخالفة.

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