دشنت الكاتبة والمؤلفة السعودية الشابة أبرار آل عثمان، مؤلفها الجديد الذي يحمل اسم "ما بيننا روح واحدة" في حفل كبير أقيم بجدة وسط حضور كبير من القيادات ورجال الأعمال والإعلاميين والكتاب والفنانين ومشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ورجال أعمال، وقعت خلاله إهداءها للحضور بنسخ من كتابها الجديد. وكانت الكاتبة أبرار آل عثمان قد دشنت كتابها في وقت سابق بمنطقة الأعمال ومنصة دار تكوين للنشر بمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي شهد إقبالًا كبيرًا من القراء والمهتمين، ويأتي كتابها الجديد بطرح وأسلوب مختلف في الفكرة والكتابة عن كتابيها السابقين. وتحاكي الكاتبة "آل عثمان" من خلال كتابها الجديد، مشاعر القارئ؛ إذ تتناول فصول الكتاب مشاعر قد تكون مشتركة بين أغلب الناس، كتبت بصيغة أفكار تراود الكثيرين، وإقرانها بنصيحة للتعاطي معها مع اختلاف الظروف والمواقف من شخص لآخر. ويميز كتاب المؤلفة "آل عثمان" عن مؤلفاتها السابقة أنها أشركت القارئ في هذا الكتاب للتعبير من خلال سؤال يطرح في نهاية كل فصل وترك مساحة له للتعبير والإجابة من خلال "كتابة القارئ لمشاعره" في صفحات فارغة. كما عرضت من خلاله معايشتها مع مرض انحلال البشرة الفقاعي، وكيف تعاملت معه.

في حفل كبير بجدة.. "آل عثمان" تدشن كتابها "ما بيننا روح واحدة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-17 دشنت الكاتبة والمؤلفة السعودية الشابة أبرار آل عثمان، مؤلفها الجديد الذي يحمل اسم "ما بيننا روح واحدة" في حفل كبير أقيم بجدة وسط حضور كبير من القيادات ورجال الأعمال والإعلاميين والكتاب والفنانين ومشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ورجال أعمال، وقعت خلاله إهداءها للحضور بنسخ من كتابها الجديد.



وكانت الكاتبة أبرار آل عثمان قد دشنت كتابها في وقت سابق بمنطقة الأعمال ومنصة دار تكوين للنشر بمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي شهد إقبالًا كبيرًا من القراء والمهتمين، ويأتي كتابها الجديد بطرح وأسلوب مختلف في الفكرة والكتابة عن كتابيها السابقين.



وتحاكي الكاتبة "آل عثمان" من خلال كتابها الجديد، مشاعر القارئ؛ إذ تتناول فصول الكتاب مشاعر قد تكون مشتركة بين أغلب الناس، كتبت بصيغة أفكار تراود الكثيرين، وإقرانها بنصيحة للتعاطي معها مع اختلاف الظروف والمواقف من شخص لآخر.



ويميز كتاب المؤلفة "آل عثمان" عن مؤلفاتها السابقة أنها أشركت القارئ في هذا الكتاب للتعبير من خلال سؤال يطرح في نهاية كل فصل وترك مساحة له للتعبير والإجابة من خلال "كتابة القارئ لمشاعره" في صفحات فارغة. كما عرضت من خلاله معايشتها مع مرض انحلال البشرة الفقاعي، وكيف تعاملت معه.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 06:06 PM

في حفل كبير بجدة.. "آل عثمان" تدشن كتابها "ما بيننا روح واحدة" رصدت خلاله معايشتها مع مرض انحلال البشرة الفقاعي وكيف تعاملت معه





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دشنت الكاتبة والمؤلفة السعودية الشابة أبرار آل عثمان، مؤلفها الجديد الذي يحمل اسم "ما بيننا روح واحدة" في حفل كبير أقيم بجدة وسط حضور كبير من القيادات ورجال الأعمال والإعلاميين والكتاب والفنانين ومشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ورجال أعمال، وقعت خلاله إهداءها للحضور بنسخ من كتابها الجديد.



وكانت الكاتبة أبرار آل عثمان قد دشنت كتابها في وقت سابق بمنطقة الأعمال ومنصة دار تكوين للنشر بمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي شهد إقبالًا كبيرًا من القراء والمهتمين، ويأتي كتابها الجديد بطرح وأسلوب مختلف في الفكرة والكتابة عن كتابيها السابقين.



وتحاكي الكاتبة "آل عثمان" من خلال كتابها الجديد، مشاعر القارئ؛ إذ تتناول فصول الكتاب مشاعر قد تكون مشتركة بين أغلب الناس، كتبت بصيغة أفكار تراود الكثيرين، وإقرانها بنصيحة للتعاطي معها مع اختلاف الظروف والمواقف من شخص لآخر.



ويميز كتاب المؤلفة "آل عثمان" عن مؤلفاتها السابقة أنها أشركت القارئ في هذا الكتاب للتعبير من خلال سؤال يطرح في نهاية كل فصل وترك مساحة له للتعبير والإجابة من خلال "كتابة القارئ لمشاعره" في صفحات فارغة. كما عرضت من خلاله معايشتها مع مرض انحلال البشرة الفقاعي، وكيف تعاملت معه.