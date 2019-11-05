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بعد السيول .. 5 "خراطيم" تثير التساؤلات عن تصريف مياه سد وادي قرى

مشاهد من موقع مقابل كشفت فتح أبواب غرفة القناة في تدفق لا يكاد يلاحظ

أكّد مواطنون أن السيول التي شهدها عددٌ من المواقع في قرى بيش وصبيا، أخيراً، كانت بفعل حجم المفيض من بحيرة سد وادي قرى؛ الواقع في مركز مقزع بين محافظتَي بيش والريث، وهو الوادي الذي يدخل في مجرى وادي بيش أيضاً بعد وصوله إلى تهامة.

ورصدت "سبق"، مشاهد حديثة من سد وادي قرى شمال شرقي منطقة جازان بمركز مقزع تبيّن تصريف مياه بحيرة السد عن طريق خراطيم مياه تضخ المياه من السد إلى خارجه، في صورةٍ فتحت التساؤلات عن انسداد قناة تصريف مياه السد من عدمه في ظل امتلاء بحيرة السد بكميات كبيرة من المياه.

وكانت المشاهد التي تمّ التقاطها من موقع مقابل للسد كشفت عن فتح أبواب غرفة قناة تصريف مياه السد إلا أن تدفق المياه منها لا يكاد يشاهد؛ في حين تظهر خمسة خراطيم ممددة على صدر السد وتعمل مجموعة منها على تصريف مياه السد باتجاه مجرى الوادي لسببٍ غير واضح.

ويعد وادي قرى أحد تفرعات وادي بيش وكلاهما مسدودان وتفصل بين السدين قرابة ٢٥كم، حيث يلتقي الواديان في قرى محافظة بيش الشرقية، وفاض مراراً سد وادي قرى، بحسب الأهالي، ويشيرون إلى أن بحيرة سد قرى في موقع ضيق لا تتناسب مع حجم الوادي الذي يتدفق بكميات كبيرة من أعالي الجبال مطالبين بتصريف دوري لمياه السدود التي لا تستخدم للتنقية.

وتواصلت "سبق"؛ مع المتحدث باسم وزارة البيئة؛ للتصريح حول الموضوع منذ ثلاثة أيام دون أن يصل رد منه.

سد وادي قرى محافظة بيش صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد السيول .. 5 "خراطيم" تثير التساؤلات عن تصريف مياه سد وادي قرى
سبق

أكّد مواطنون أن السيول التي شهدها عددٌ من المواقع في قرى بيش وصبيا، أخيراً، كانت بفعل حجم المفيض من بحيرة سد وادي قرى؛ الواقع في مركز مقزع بين محافظتَي بيش والريث، وهو الوادي الذي يدخل في مجرى وادي بيش أيضاً بعد وصوله إلى تهامة.

ورصدت "سبق"، مشاهد حديثة من سد وادي قرى شمال شرقي منطقة جازان بمركز مقزع تبيّن تصريف مياه بحيرة السد عن طريق خراطيم مياه تضخ المياه من السد إلى خارجه، في صورةٍ فتحت التساؤلات عن انسداد قناة تصريف مياه السد من عدمه في ظل امتلاء بحيرة السد بكميات كبيرة من المياه.

وكانت المشاهد التي تمّ التقاطها من موقع مقابل للسد كشفت عن فتح أبواب غرفة قناة تصريف مياه السد إلا أن تدفق المياه منها لا يكاد يشاهد؛ في حين تظهر خمسة خراطيم ممددة على صدر السد وتعمل مجموعة منها على تصريف مياه السد باتجاه مجرى الوادي لسببٍ غير واضح.

ويعد وادي قرى أحد تفرعات وادي بيش وكلاهما مسدودان وتفصل بين السدين قرابة ٢٥كم، حيث يلتقي الواديان في قرى محافظة بيش الشرقية، وفاض مراراً سد وادي قرى، بحسب الأهالي، ويشيرون إلى أن بحيرة سد قرى في موقع ضيق لا تتناسب مع حجم الوادي الذي يتدفق بكميات كبيرة من أعالي الجبال مطالبين بتصريف دوري لمياه السدود التي لا تستخدم للتنقية.

وتواصلت "سبق"؛ مع المتحدث باسم وزارة البيئة؛ للتصريح حول الموضوع منذ ثلاثة أيام دون أن يصل رد منه.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:34 AM

بعد السيول .. 5 "خراطيم" تثير التساؤلات عن تصريف مياه سد وادي قرى

مشاهد من موقع مقابل كشفت فتح أبواب غرفة القناة في تدفق لا يكاد يلاحظ

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محمد المواسي - جازان
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6,306

أكّد مواطنون أن السيول التي شهدها عددٌ من المواقع في قرى بيش وصبيا، أخيراً، كانت بفعل حجم المفيض من بحيرة سد وادي قرى؛ الواقع في مركز مقزع بين محافظتَي بيش والريث، وهو الوادي الذي يدخل في مجرى وادي بيش أيضاً بعد وصوله إلى تهامة.

ورصدت "سبق"، مشاهد حديثة من سد وادي قرى شمال شرقي منطقة جازان بمركز مقزع تبيّن تصريف مياه بحيرة السد عن طريق خراطيم مياه تضخ المياه من السد إلى خارجه، في صورةٍ فتحت التساؤلات عن انسداد قناة تصريف مياه السد من عدمه في ظل امتلاء بحيرة السد بكميات كبيرة من المياه.

وكانت المشاهد التي تمّ التقاطها من موقع مقابل للسد كشفت عن فتح أبواب غرفة قناة تصريف مياه السد إلا أن تدفق المياه منها لا يكاد يشاهد؛ في حين تظهر خمسة خراطيم ممددة على صدر السد وتعمل مجموعة منها على تصريف مياه السد باتجاه مجرى الوادي لسببٍ غير واضح.

ويعد وادي قرى أحد تفرعات وادي بيش وكلاهما مسدودان وتفصل بين السدين قرابة ٢٥كم، حيث يلتقي الواديان في قرى محافظة بيش الشرقية، وفاض مراراً سد وادي قرى، بحسب الأهالي، ويشيرون إلى أن بحيرة سد قرى في موقع ضيق لا تتناسب مع حجم الوادي الذي يتدفق بكميات كبيرة من أعالي الجبال مطالبين بتصريف دوري لمياه السدود التي لا تستخدم للتنقية.

وتواصلت "سبق"؛ مع المتحدث باسم وزارة البيئة؛ للتصريح حول الموضوع منذ ثلاثة أيام دون أن يصل رد منه.

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