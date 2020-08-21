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"الثبيتي" مشرفاً عاماً على العلاقات العامة بوزارة التعليم

ضمن سلسلة قرارات لاستقطاب الكفاءات المهنية الوطنية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الزميل صالح بن محمد الثبيتي، مشرفاً عاماً للإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة.

ويأتي تعيين "الثبيتي" في منصبه الجديد، ضمن سلسلة قرارات وزارية شملت قطاعي العلاقات العامة والإعلام؛ لتفعيل إستراتيجية وزارة التعليم لاستقطاب الكفاءات المهنية الوطنية، والاستفادة من خبراتهم، وتوظيف قدراتهم لتطوير العمل، بما ينسجم مع أهداف الهيكلة الإدارية للوزارة.

وستعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة التعليم، تحت إشراف "الثبيتي"، على تحقيق هدفها العام المتمثل في إدارة فعاليات الوزارة بشكل احترافي، وتعزيز الروابط بين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوزارة، مواكبة لتطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة بوزارة التعليم من الكفاءات الوطنية الشابة، وتلقى تعليماً أكاديمياً متخصصاً وخبرات مهنية عدة في مجال العلاقات العامة، حيث يحمل درجة الماجستير في الاتصال الإستراتيجي واتصال المنظمات من جامعة كوينز الأمريكية، وهو عضو تدريس في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز، وشغل وظيفة المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن "الثبيتي" أول مذيع سعودي لنشرات الأخبار على قناة "العربية"، كما سبق له العمل مذيعاً للبرامج في شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وقناة "روتانا خليجية".

كما تشرُف بتقديم حفل تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في حضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، و40 من قادة الدول ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وكذلك تقديم حفل ومؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب المشاركة كمتحدث أو مقدم في العديد من المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الثبيتي" مشرفاً عاماً على العلاقات العامة بوزارة التعليم
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الزميل صالح بن محمد الثبيتي، مشرفاً عاماً للإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة.

ويأتي تعيين "الثبيتي" في منصبه الجديد، ضمن سلسلة قرارات وزارية شملت قطاعي العلاقات العامة والإعلام؛ لتفعيل إستراتيجية وزارة التعليم لاستقطاب الكفاءات المهنية الوطنية، والاستفادة من خبراتهم، وتوظيف قدراتهم لتطوير العمل، بما ينسجم مع أهداف الهيكلة الإدارية للوزارة.

وستعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة التعليم، تحت إشراف "الثبيتي"، على تحقيق هدفها العام المتمثل في إدارة فعاليات الوزارة بشكل احترافي، وتعزيز الروابط بين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوزارة، مواكبة لتطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة بوزارة التعليم من الكفاءات الوطنية الشابة، وتلقى تعليماً أكاديمياً متخصصاً وخبرات مهنية عدة في مجال العلاقات العامة، حيث يحمل درجة الماجستير في الاتصال الإستراتيجي واتصال المنظمات من جامعة كوينز الأمريكية، وهو عضو تدريس في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز، وشغل وظيفة المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن "الثبيتي" أول مذيع سعودي لنشرات الأخبار على قناة "العربية"، كما سبق له العمل مذيعاً للبرامج في شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وقناة "روتانا خليجية".

كما تشرُف بتقديم حفل تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في حضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، و40 من قادة الدول ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وكذلك تقديم حفل ومؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب المشاركة كمتحدث أو مقدم في العديد من المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:31 PM

"الثبيتي" مشرفاً عاماً على العلاقات العامة بوزارة التعليم

ضمن سلسلة قرارات لاستقطاب الكفاءات المهنية الوطنية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الزميل صالح بن محمد الثبيتي، مشرفاً عاماً للإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة.

ويأتي تعيين "الثبيتي" في منصبه الجديد، ضمن سلسلة قرارات وزارية شملت قطاعي العلاقات العامة والإعلام؛ لتفعيل إستراتيجية وزارة التعليم لاستقطاب الكفاءات المهنية الوطنية، والاستفادة من خبراتهم، وتوظيف قدراتهم لتطوير العمل، بما ينسجم مع أهداف الهيكلة الإدارية للوزارة.

وستعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة التعليم، تحت إشراف "الثبيتي"، على تحقيق هدفها العام المتمثل في إدارة فعاليات الوزارة بشكل احترافي، وتعزيز الروابط بين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوزارة، مواكبة لتطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة بوزارة التعليم من الكفاءات الوطنية الشابة، وتلقى تعليماً أكاديمياً متخصصاً وخبرات مهنية عدة في مجال العلاقات العامة، حيث يحمل درجة الماجستير في الاتصال الإستراتيجي واتصال المنظمات من جامعة كوينز الأمريكية، وهو عضو تدريس في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز، وشغل وظيفة المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن "الثبيتي" أول مذيع سعودي لنشرات الأخبار على قناة "العربية"، كما سبق له العمل مذيعاً للبرامج في شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وقناة "روتانا خليجية".

كما تشرُف بتقديم حفل تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في حضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، و40 من قادة الدول ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وكذلك تقديم حفل ومؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب المشاركة كمتحدث أو مقدم في العديد من المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها.

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