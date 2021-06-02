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بالصور.. السديس يدشن مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية برئاسة المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس (الثلاثاء)، مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

حيث قامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية- بتطوير البوابة لتصبح مشروعًا تنفيذيًّا لعام (1442هـ)، يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار، اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، وإضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية، وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.

وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين، ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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بالصور.. السديس يدشن مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية برئاسة المسجد النبوي
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس (الثلاثاء)، مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

حيث قامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية- بتطوير البوابة لتصبح مشروعًا تنفيذيًّا لعام (1442هـ)، يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار، اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، وإضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية، وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.

وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين، ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:28 AM

بالصور.. السديس يدشن مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية برئاسة المسجد النبوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس (الثلاثاء)، مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

حيث قامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية- بتطوير البوابة لتصبح مشروعًا تنفيذيًّا لعام (1442هـ)، يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار، اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، وإضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية، وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.

وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين، ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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