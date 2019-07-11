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"الجوازات" تبدأ تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين لـ 6 أشهر.. الأحد

أكملت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء الطلبات

إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة ستة أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات ابتداءً من يوم الأحد المقبل 11 / 11 / 1440هـ، في استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة.

ويأتي استقبال الطلبات وفق التالي:

أولاً- من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 25 / 11 /1440هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر).

ثانيًا- من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.

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"الجوازات" تبدأ تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين لـ 6 أشهر.. الأحد
سبق

إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة ستة أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات ابتداءً من يوم الأحد المقبل 11 / 11 / 1440هـ، في استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة.

ويأتي استقبال الطلبات وفق التالي:

أولاً- من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 25 / 11 /1440هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر).

ثانيًا- من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:01 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:02 PM

"الجوازات" تبدأ تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين لـ 6 أشهر.. الأحد

أكملت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء الطلبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
13
10,457

إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة ستة أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات ابتداءً من يوم الأحد المقبل 11 / 11 / 1440هـ، في استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة.

ويأتي استقبال الطلبات وفق التالي:

أولاً- من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 25 / 11 /1440هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر).

ثانيًا- من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.

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